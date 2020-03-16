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Рада суддів просить людей утриматися від відвідування судових засідань

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин судів, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради суддів України.

Відповідні оголошення з’явилися у приміщеннях судів.

“... Рада суддів України звертається до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін. Також Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, про проведення XVIII чергового з’їзду суддів України, що призначений на 6-7 квітня 2020 року у Києві, то наразі питання про його перенесення на інші дати не розглядається.

“Проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України заплановане на 27 березня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин через спалах у світі короновірусу.

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