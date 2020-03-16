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Совет судей просит людей воздержаться от посещения судебных заседаний

Совет судей просит людей воздержаться от посещения судебных заседаний

Киев  •  УНН

 • 11409 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судов, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.

Соответствующие объявления появились в помещениях судов.

"... Совет судей Украины обращается к гражданам, которые являются участниками судебных процессов, с просьбой воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон. Также Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения суда, если у них есть признаки какого-либо вирусного заболевания", - говорится в сообщении.

Также, сообщается о проведении XVIII очередного съезда судей Украины, который назначен на 6-7 апреля 2020 года в Киеве, то сейчас вопрос о его переносе на другие даты не рассматривается.

"Проведение собеседований с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины запланировано на 27 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля 2020 года в Украине вводится карантин из-за вспышки в мире короновируса.

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