Совет судей просит людей воздержаться от посещения судебных заседаний
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судов, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.
Соответствующие объявления появились в помещениях судов.
"... Совет судей Украины обращается к гражданам, которые являются участниками судебных процессов, с просьбой воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон. Также Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения суда, если у них есть признаки какого-либо вирусного заболевания", - говорится в сообщении.
Также, сообщается о проведении XVIII очередного съезда судей Украины, который назначен на 6-7 апреля 2020 года в Киеве, то сейчас вопрос о его переносе на другие даты не рассматривается.
"Проведение собеседований с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины запланировано на 27 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, с 12 марта по 3 апреля 2020 года в Украине вводится карантин из-за вспышки в мире короновируса.