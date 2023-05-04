"Слышали все районы": Мариуполь всколыхнул громкий взрыв

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области произошел громкий взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Громкий взрыв в Мариуполе. Слышали все районы города. Выясняем детали", - написал Андрющенко.

Дополнение

В последнее время во временно занятом оккупантами Мариуполе часто раздаются взрывы.

россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление, указывал мэр города Вадим Бойченко.

Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк и рыть окопы.

На середину апреля, по данным Андрющенко, в Мариуполе и районе было сосредоточено около 25-30 тысяч российских военных.

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