"Чули всі райони": Маріуполь сколихнув гучний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі у Донецькій області стався гучний вибух, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.
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"Гучний вибух в Маріуполі. Чули всі райони міста. З'ясовуємо деталі", - написав Андрющенко.
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Останнім часом у тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі часто лунають вибухи.
росія розуміє, що ЗСУ вже скоро перейдуть у контрнаступ, вказував мер міста Вадим Бойченко.
Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк і рити окопи.
На середину квітня, за даними Андрющенка, у Маріуполі та районі було зосереджено близько 25-30 тисяч російських військових.