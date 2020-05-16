Чубаров призвал крымских татар посетить места памяти жертв геноцида 1944 года в оккупированном Крыму

Он призвал посещать памятные места небольшими группами по два-три человека, не более пяти, цитирует “Радио Свобода”.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает принять участие в акции и почтить память жертв депортации крымскотатарского народа.

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Начиная с 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымскотатарским народом — “Совместный боль. Общая история”, включающий в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.

В эту дату — 18 мая 1944 года — началась операция по депортации крымских татар. В этот день чтят память жертв этого преступления (во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), а также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.

Согласно информации украинского Институте национальной памяти, депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.

Напомним, по сообщению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что количество больных COVID-19 в оккупированном Крыму за неделю выросло на 38%.