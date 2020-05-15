Кількість хворих на COVID-19 в окупованому Криму за тиждень зросла на 38% - МТОТ

Так, станом на 14 травня російські окупаційні адміністрації оприлюднили такі відомості щодо захворюваності:

▪️ у Криму - 245 підтверджених випадків (летальних – 4, одужали – 84, у різних режимах медичного нагляду – понад 1700),

▪️ у Севастополі – 132 (летальних – 2, одужали – 57, у різних режимах медичного нагляду – понад 1500 осіб),

▪️ у ТОТ Донецької області - 214 (летальних – 5, одужали – 29, у різних режимах медичного нагляду – близько 9 тис. осіб),

▪️ у ТОТ Луганської області - 308 (летальних – 1, одужали - 53, у різних режимах медичного нагляду – понад 5 тис. осіб).

"Протягом тижня на ТОТ АР Крим кількість інфікованих, згідно з даними окупаційної "влади", збільшилась на 38%. З 12 травня у тимчасово окупованому Криму введено "масочний режим", режим "підвищеної готовності" продовжено до 31 травня на тлі певних послаблень для господарських суб’єктів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 13 травня було зафіксовано сплеск захворюваності у Сакській районній лікарні, яку через наявність інфекції 10 травня перетворено на обсерватор: виявлено 23 нових випадки за добу, у тому числі захворіло 15 медиків.

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Також за даними окупаційної адміністрації, під час травневих свят зафіксовано істотне падіння пасажиропотоку, порівняно з минулим роком. Зокрема, у перші 10 днів травня кількість пасажирів в аеропорту "Сімферополь" знизилася у 14 разів. Втім, продовжують фіксуватися випадки завезення коронавірусу з Росії, при чому – не тільки через аеропорт. Зокрема, 14 травня інфекцію виявлено у залізничника, який прибув потягом з Ростова-на-Дону.

Зазначається, що впродовж тижня в окупованому Криму фіксувалася нерівномірна картина шпиталізації громадян через службу швидкої допомоги. 10 травня зафіксовано 4 виклики з підозрою на пневмонію (3 особи шпиталізовано) та 79 з симптомами ГРВІ (29 шпиталізовано, у т.ч. – 12 з підозрою на коронавірус). При цьому 12 травня був 31 виклик з підозрою на пневмонію (30 осіб шпиталізовано) і 93 виклики з симптомами ГРВІ (35 осіб шпиталізовано, у т.ч. – 22 з підозрою на коронавірус).

У Севастополі режим самоізоляції громадян продовжено до 17 травня, режим "підвищеної готовності" - до 31 травня. Водночас, у місті 9 та 13 травня відбувалися масові заходи, що створює небезпеку поширення вірусу.

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Також повідомляється, що у місті жоден з хворих на коронавірусну хворобу не підключений до апаратів ШВЛ. Однак до медзакладів надійшли 10 апаратів ШВЛ (виробник - "Уральський приладобудівельний завод"), аналогічних тим, які раніше спричиняли пожежі у лікарнях РФ (9 травня у Москві, загинула 1 особа; 12 травня у Санкт-Петербурзі, загинуло 5 осіб). Тож у період, коли триватиме вивчення причин загоряння, ШВЛ уральської зборки використовувати не будуть.

У міністерстві підкреслюють, що відсутність адекватного контролю над приїжджими з Росії, а також приховування випадків захворювання в окупаційних військових контингентах свідчать про свідоме спотворення і заниження цифр "офіційної статистики".

Нагадаємо, що Україна закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на Донбасі і у Криму в умовах пандемії коронавірусу.