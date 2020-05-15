Количество больных на COVID-19 в оккупированном Крыму за неделю выросло на 38% - МВОТ

Так, по состоянию на 14 мая российские оккупационные администрации обнародовали следующие сведения о заболеваемости:

▪️ в Крыму - 245 подтвержденных случаев (летальных - 4, выздоровели - 84, в разных режимах медицинского наблюдения - более 1700),

▪️ в Севастополе - 132 (летальных - 2, выздоровели - 57, в разных режимах медицинского наблюдения - более 1500 человек),

▪️ в ВОТ Донецкой области - 214 (летальных - 5, выздоровели - 29, в разных режимах медицинского наблюдения - около 9 тыс. человек),

▪️ в ВОТ Луганской области - 308 (летальных - 1, выздоровели - 53, в разных режимах медицинского наблюдения - более 5 тыс. человек).

"В течение недели на ВОТ АР Крым количество инфицированных, по данным оккупационной "власти", увеличилось на 38%. С 12 мая во временно оккупированном Крыму введен "масочный режим", режим "повышенной готовности" продлен до 31 мая на фоне определенных послаблений для хозяйственных субъектов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 13 мая было зафиксировано всплеск заболеваемости в Сакской районной больнице, которую из-за наличия инфекции 10 мая преобразовано в обсерватор: выявлено 23 новых случая за сутки, в том числе заболело 15 медиков.

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Также по данным оккупационной администрации, во время майских праздников зафиксировано существенное падение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом. В частности, в первые 10 дней мая количество пассажиров в аэропорту "Симферополь" снизилось в 14 раз. Впрочем, продолжают фиксироваться случаи завоза коронавируса из России, причем - не только через аэропорт. В частности, 14 мая инфекция обнаружена у железнодорожника, который прибыл поездом из Ростова-на-Дону.

Отмечается, что в течение недели в оккупированном Крыму фиксировалась неравномерная картина госпитализации граждан через службу скорой помощи. 10 мая зафиксировано 4 вызова с подозрением на пневмонию (3 человека госпитализированы) и 79 с симптомами ОРВИ (29 госпитализированы, в т.ч. - 12 с подозрением на коронавирус). При этом 12 мая был 31 вызов с подозрением на пневмонию (30 человек госпитализированы) и 93 вызовы с симптомами ОРВИ (35 человек госпитализированы, в т.ч. - 22 с подозрением на коронавирус).

В Севастополе режим самоизоляции граждан продлен до 17 мая, режим "повышенной готовности" - до 31 мая. В то же время, в городе 9 и 13 мая происходили массовые мероприятия, что создает опасность распространения вируса.

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Также сообщается, что в городе ни один из больных на коронавирусную болезнь не подключен к аппаратам ИВЛ. Однако в медучреждения поступили 10 аппаратов ИВЛ (производитель - "Уральский приборостроительный завод"), аналогичных тем, которые ранее вызывали пожары в больницах РФ (9 мая в Москве, погиб 1 человек, 12 мая в Санкт-Петербурге, погибло 5 человек). Поэтому в период, когда будет изучение причин возгорания, ИВЛ уральской сборки использовать не будут.

В министерстве подчеркивают, что отсутствие адекватного контроля над приезжими из России, а также сокрытие случаев заболевания в оккупационных военных контингентах свидетельствуют о сознательном искажении и занижение цифр "официальной статистики".

Напомним, что Украина призвала ОБСЕ следить за ситуацией на Донбассе и в Крыму в условиях пандемии коронавируса.