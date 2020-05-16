Чубаров закликав кримських татар відвідати місця пам'яті жертв геноциду 1944 року в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримських татар у Криму відвідати 18 травня місця пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року. Про це він говорив в своєму відеозверненні в Facebook, передає УНН.
Він закликав відвідувати пам’ятні місця невеликими групами по двоє-троє осіб, не більше п’яти, цитує “Радіо Свобода”.
Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає взяти участь в акції та вшанувати пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу.
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З 18 травня в Україні стартує тиждень солідарності з кримськотатарським народом — “Спільний біль. Загальна історія”, що включає в себе низку правозахисних та медіапроєктів, присвячених річниці геноциду кримськотатарського народу.
Цієї дати — 18 травня 1944 року — розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам’ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.
Згідно з інформацією українського Інституті національної пам’яті, депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тис. кримських татар.
Нагадаємо, за повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що кількість хворих на COVID-19 в окупованому Криму за тиждень зросла на 38%.