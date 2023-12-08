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Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 13:22  •  21227 просмотра

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Арсен Жумадилов, руководитель Государственного оператора материально-технического обеспечения, подробно описал строгие критерии отбора персонала для предприятия с целью противодействия коррупции и обеспечения этических практик закупок. Под его руководством прозрачность закупок военного продовольствия, включая обнародование цен, является приоритетом.

Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов рассказал о том, какова его кадровая политика и каким образом происходит подбор кадров в новосозданное предприятие, передает УНН.

Мы должны изменить систему коренным образом и это, в том числе, означает, что те люди, которые работают в заново построенных процессах они и в смысле профессиональном, и в смысле этическом, являются такими на которых мы в целом, как общество, должны положиться. Для того, чтобы это обеспечить у нас есть тщательная процедура отбора сотрудников. Все они проходят 5 уровней отбора, где, в частности, есть и комплаенс-проверка - то есть проверка, какое есть имущество у людей, могут ли они подтвердить, как они его приобрели. Они выполняют тестовые задания, они проходят собеседования 

- рассказал Жумадилов в эфире телемарафона.

Детали

Он отметил, что проверка направлена на то, чтобы быть уверенными, что тот или иной человек способен профессионально и качественно осуществлять закупки на сотни миллионов, миллиарды гривен и не иметь соблазна "что-то от этого отщипнуть".

По словам Жумадилова, члены его команды знакомятся с лучшими антикоррупционными стандартами, должны понимать, что такое конфликт интересов и как этот вопрос регулируется, какая политика в отношении подарков, как общаться с поставщиками, а как нет.

"Это обучение проходит регулярно для того, чтобы люди, которые попали в наше агентство на работу точно понимали, что агентство не терпимо к коррупции", - отметил руководитель "Государственного оператора тыла".

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 Напомним

После своего назначения на должность руководителя "Государственного оператора тыла" Жумадилов анонсировал изменения в проведении закупок, в частности, питания для военных.

По его словам, Государственный оператор тыла разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.

"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.

Кроме того, будет отдельно закупаться товарная и логистическая составляющие. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Щоб не було спокуси щось відщипнути: керівник "Державного оператора тилу" розповів, як підбирає людей, які проводитимуть закупівлі на мільярди
To avoid the temptation to snatch something: the head of the State Logistics Operator tells how he selects people who will conduct procurement worth billions
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Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды

Арсен Жумадилов, руководитель Государственного оператора материально-технического обеспечения, подробно описал строгие критерии отбора персонала для предприятия с целью противодействия коррупции и обеспечения этических практик закупок. Под его руководством прозрачность закупок военного продовольствия, включая обнародование цен, является приоритетом.

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