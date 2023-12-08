Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды
Киев • УНН
Арсен Жумадилов, руководитель Государственного оператора материально-технического обеспечения, подробно описал строгие критерии отбора персонала для предприятия с целью противодействия коррупции и обеспечения этических практик закупок. Под его руководством прозрачность закупок военного продовольствия, включая обнародование цен, является приоритетом.
Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов рассказал о том, какова его кадровая политика и каким образом происходит подбор кадров в новосозданное предприятие, передает УНН.
Мы должны изменить систему коренным образом и это, в том числе, означает, что те люди, которые работают в заново построенных процессах они и в смысле профессиональном, и в смысле этическом, являются такими на которых мы в целом, как общество, должны положиться. Для того, чтобы это обеспечить у нас есть тщательная процедура отбора сотрудников. Все они проходят 5 уровней отбора, где, в частности, есть и комплаенс-проверка - то есть проверка, какое есть имущество у людей, могут ли они подтвердить, как они его приобрели. Они выполняют тестовые задания, они проходят собеседования
Детали
Он отметил, что проверка направлена на то, чтобы быть уверенными, что тот или иной человек способен профессионально и качественно осуществлять закупки на сотни миллионов, миллиарды гривен и не иметь соблазна "что-то от этого отщипнуть".
По словам Жумадилова, члены его команды знакомятся с лучшими антикоррупционными стандартами, должны понимать, что такое конфликт интересов и как этот вопрос регулируется, какая политика в отношении подарков, как общаться с поставщиками, а как нет.
"Это обучение проходит регулярно для того, чтобы люди, которые попали в наше агентство на работу точно понимали, что агентство не терпимо к коррупции", - отметил руководитель "Государственного оператора тыла".
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Напомним
После своего назначения на должность руководителя "Государственного оператора тыла" Жумадилов анонсировал изменения в проведении закупок, в частности, питания для военных.
По его словам, Государственный оператор тыла разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.
"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.
Кроме того, будет отдельно закупаться товарная и логистическая составляющие.
Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды
Арсен Жумадилов, руководитель Государственного оператора материально-технического обеспечения, подробно описал строгие критерии отбора персонала для предприятия с целью противодействия коррупции и обеспечения этических практик закупок. Под его руководством прозрачность закупок военного продовольствия, включая обнародование цен, является приоритетом.
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