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Что празднуют 7 июля в Украине и мире

Киев • УНН

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В Украине отмечают День работника природно-заповедного дела, а в мире — Всемирный день шоколада и Глобальный день прощения. По юлианскому календарю празднуют Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала).

Что празднуют 7 июля в Украине и мире

Сегодняшний день сочетает в себе важный украинский экологический праздник, несколько очень позитивных международных инициатив, а также один из самых известных народных праздников для тех, кто придерживается старого календаря, пишет УНН.

День работника природно-заповедного дела

Это профессиональный праздник, установленный в 2009 году, призванный почтить людей, занимающихся сохранением украинской природы — экологов, биологов, работников национальных парков и заповедников. В условиях войны, когда экосистемы Украины несут колоссальный ущерб, их работа по фиксации убытков и сохранению флоры и фауны чрезвычайно важна для будущего страны.

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day)

Самый сладкий праздник года! Считается, что именно 7 июля 1550 года шоколад впервые был завезен из Америки в Европу. Праздник был учрежден во Франции в 1995 году и быстро стал популярным во всем мире. Это идеальный повод сегодня насладиться любимым десертом без угрызений совести.

Глобальный день прощения (Global Forgiveness Day)

Этот день был основан в 1994 году в Канаде с целью содействия миру и исцелению отношений. Это хороший повод отпустить старые обиды и освободить место для позитивных эмоций.

Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала) — по старому (юлианскому) календарю

Те, кто еще не перешел на новый календарь, именно сегодня празднуют один из самых колоритных летних праздников. Иоанн Предтеча — пророк, крестивший Иисуса Христа. В народном сознании христианская традиция тесно переплелась с языческими обрядами: прыжками через костер, пусканием венков по воде и поисками мифического цветка папоротника. 

День памяти преподобных Фомы (Томы) Малеина и Акакия Синайского

По новому (новоюлианскому) календарю сегодня почитают святых Фому, византийского военачальника, ставшего монахом-отшельником и обладавшего даром исцеления, и Акакия, прославившегося невероятным смирением и терпением.

Александра Месенко

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