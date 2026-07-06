Что празднуют 6 июля в Украине и мире
Киев • УНН
6 июля отмечают Всемирный день поцелуя, утвержденный ООН, и Всемирный день кардиолога. Также в этот день почитают преподобного Сисоя Великого по новому календарю.
Этот день приносит в мир один из самых нежных праздников, важную медицинскую дату, а также традиционный старт купальских обрядов для тех, кто придерживается старого календарного стиля, пишет УНН.
Всемирный день поцелуя (World Kissing Day)
Неофициальный, но очень популярный глобальный праздник, который зародился в Великобритании в XIX веке, а впоследствии был утвержден ООН. Его цель — напомнить людям о простом удовольствии и важности поцелуя как проявления любви, нежности и уважения, а не только как социальной формальности. К тому же, научно доказано, что поцелуи снижают уровень стресса и стимулируют выработку эндорфинов.
Всемирный день кардиолога
Профессиональный праздник врачей, которые спасают наши сердца. Цель этого дня — не только поздравить специалистов, но и повысить осведомленность общества о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из главных причин смертности в мире.
Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями (World Zoonoses Day)
Серьезная медико-экологическая дата. Именно 6 июля 1885 года выдающийся французский микробиолог Луи Пастер успешно ввел первую вакцину против бешенства мальчику, которого укусила больная собака. Этот день привлекает внимание к болезням, которые передаются от животных к людям.
День жареной курицы (National Fried Chicken Day)
Гастрономический праздник, который зародился в США, но быстро стал популярным во всем мире. Отличный повод устроить себе сытный ужин с хрустящей корочкой в начале рабочей недели.
День памяти преподобного Сисоя Великого
По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня почитают святого Сисоя — египетского монаха-пустынника (V век), который провел в пустыне 60 лет, прославился глубоким смирением и, по преданиям, имел дар исцеления и даже воскрешения умерших.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 6 июля почитают память мученицы Агриппины. В народе — Аграфены Купальницы. Именно сегодня вечером по старому стилю начинается празднование Ивана Купалы. Те, кто еще не перешел на новый календарь, в эту ночь традиционно плетут венки, жгут костры и ищут цветок папоротника.