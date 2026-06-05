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Что празднуют 5 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

5 июня мир отмечает День окружающей среды и борьбы с браконьерством. Также празднуют День пончика, День кетчупа и чтят память святых.

Что празднуют 5 июня в Украине и мире

5 июня имеет мощную экологическую окраску во всем мире, а также отмечается интересным сочетанием церковных традиций и популярных неформальных праздников, которые в 2026 году выпали именно на эту дату, пишет УНН.

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day)

Главное экологическое событие в календаре ООН, которое отмечается ежегодно с 1973 года. Этот праздник призван побудить правительства, бизнес и обычных граждан к активным действиям по защите природы, сохранению биоразнообразия, борьбе с изменением климата и загрязнением планеты пластиком. В Украине этот день также широко поддерживается экологическими акциями.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН для защиты морских экосистем. Праздник напоминает о вреде браконьерства и необходимости рационального использования рыбных ресурсов Мирового океана.

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Всемирный день пончика (National Donut Day)

 Этот праздник всегда отмечается в первую пятницу июня. Традиция зародилась в США еще в 1938 году в честь женщин-волонтеров ("Donut Lassies"), которые во время Первой мировой войны готовили и раздавали пончики солдатам на передовой. Сегодня это веселый день, когда пекарни по всему миру устраивают акции и угощают сладостями.

День воздушных шаров (Hot Air Balloon Day)

Праздник, посвященный первым летательным аппаратам, которые позволили человеку подняться в небо. Это день мечтателей, воздухоплавателей и фестивалей воздушных шаров.

День кетчупа

Неформальный гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных соусов в мире.

Доминиканец выжил 24 дня в море, питаясь только кетчупом19.01.23, 18:31 • 2191586 просмотров

Пятница Троицкой недели (Сплошная седмица)

Продолжается праздничная седмица после Дня Святой Троицы. У христиан восточного обряда эта пятница является так называемой "сплошной" — то есть традиционный пост в этот день отменяется, разрешается употребление любой пищи.

День памяти священномученика Дорофея Тирского

По новому (новоюлианскому) церковному календарю в этот день чтят епископа Дорофея, пострадавшего за христианскую веру в IV веке во времена императора Юлиана Отступника.

День памяти благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского

Также по новому стилю верующие вспоминают князя Игоря Ольговича, который отказался от власти, принял монашество и стал жертвой политической вражды в XII веке.

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Александра Месенко

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