Что празднуют 5 июня в Украине и мире
Киев • УНН
5 июня мир отмечает День окружающей среды и борьбы с браконьерством. Также празднуют День пончика, День кетчупа и чтят память святых.
5 июня имеет мощную экологическую окраску во всем мире, а также отмечается интересным сочетанием церковных традиций и популярных неформальных праздников, которые в 2026 году выпали именно на эту дату, пишет УНН.
Всемирный день окружающей среды (World Environment Day)
Главное экологическое событие в календаре ООН, которое отмечается ежегодно с 1973 года. Этот праздник призван побудить правительства, бизнес и обычных граждан к активным действиям по защите природы, сохранению биоразнообразия, борьбе с изменением климата и загрязнением планеты пластиком. В Украине этот день также широко поддерживается экологическими акциями.
Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН для защиты морских экосистем. Праздник напоминает о вреде браконьерства и необходимости рационального использования рыбных ресурсов Мирового океана.
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Всемирный день пончика (National Donut Day)
Этот праздник всегда отмечается в первую пятницу июня. Традиция зародилась в США еще в 1938 году в честь женщин-волонтеров ("Donut Lassies"), которые во время Первой мировой войны готовили и раздавали пончики солдатам на передовой. Сегодня это веселый день, когда пекарни по всему миру устраивают акции и угощают сладостями.
День воздушных шаров (Hot Air Balloon Day)
Праздник, посвященный первым летательным аппаратам, которые позволили человеку подняться в небо. Это день мечтателей, воздухоплавателей и фестивалей воздушных шаров.
День кетчупа
Неформальный гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных соусов в мире.
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Пятница Троицкой недели (Сплошная седмица)
Продолжается праздничная седмица после Дня Святой Троицы. У христиан восточного обряда эта пятница является так называемой "сплошной" — то есть традиционный пост в этот день отменяется, разрешается употребление любой пищи.
День памяти священномученика Дорофея Тирского
По новому (новоюлианскому) церковному календарю в этот день чтят епископа Дорофея, пострадавшего за христианскую веру в IV веке во времена императора Юлиана Отступника.
День памяти благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского
Также по новому стилю верующие вспоминают князя Игоря Ольговича, который отказался от власти, принял монашество и стал жертвой политической вражды в XII веке.
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