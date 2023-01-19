Доминиканец выжил 24 дня в море, питаясь только кетчупом

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«У меня не было еды. На лодке была только бутылка кетчупа, чесночный порошок и бульонные кубики. Поэтому я смешал это с небольшим количеством воды, чтобы пережить 24 дня в море», - заявил Элвис Франсуа в видео, опубликованном ВМС Колумбии.

Детали

Островитянин вырезал слово «помощь» на корпусе лодки, когда его нашли в 120 морских милях к северо-западу от Пуэрто-Боливара в северном департаменте Ла-Гуахира.

Франсуа сказал, что видел, как мимо плыли другие лодки, и пытался остановить их, даже поджег огонь на своем судне, но они его не видели.

Франсуа черпал воду, чтобы не утонуть.

«В последние дни, примерно 15 января, я видел самолет. У меня было зеркало. Я подавал какие-то сигналы», - сказал он, описывая, как он наклонял стекло, чтобы поймать солнечный свет и привлечь внимание.

«Они дважды прошли над лодкой, и я понял, что они меня видели, - продолжил он. - Я благодарен за то, что живу сегодня благодаря им».

Экипаж самолета проинформировал военно-морской флот, который затем спас Франсуа с помощью торгового корабля.

Франсуа добавил: «24 дня без земли. Не с кем поговорить. Не знаю, что делать. Не знаю, где я. Это было тяжело. В какой-то момент я потерял надежду. Я думал о своей семье».

Он работал над ремонтом парусника возле гавани на карибском острове Сен-Мартен на Нидерландских Антильских островах в декабре прошлого года, когда погода испортилась, и его забрало в море, сообщили в ВМС.

«Не имея никаких знаний о навигации, он потерялся и дезориентировался в море. Его усилия по маневрированию судном и оборудованием на борту оказались безрезультатными», - говорится в заявлении.

Он был передан иммиграционным властям для координации его возвращения в свою страну.