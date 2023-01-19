Домініканець вижив 24 дні в морі, харчуючись тільки кетчупом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Чоловік з карибського острова Домініка заявив, що пережив 24 дні, проведені в морі на вітрильному човні, харчуючись кетчупом, перш ніж його врятували в колумбійських водах, повідомила військово-морська влада країни, інформує УНН.
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«У мене не було їжі. На човні була лише пляшка кетчупу, часниковий порошок та бульйонні кубики. Тому я змішав це з невеликою кількістю води, щоби пережити 24 дні в морі», - заявив Елвіс Франсуа у відео, опублікованому ВМС Колумбії.
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Остров'янин вирізав слово «допомога» на корпусі човна, коли його знайшли за 120 морських миль на північний захід від Пуерто-Болівара в північному департаменті Ла-Гуахіра.
Франсуа сказав, що бачив, як повз пливли інші човни, і намагався зупинити їх, навіть підпалив вогонь на своєму судні, але вони його не бачили.
Франсуа черпав воду, щоб не втопитися.
«Останніми днями, приблизно 15 січня, я бачив літак. У мене було дзеркало. Я подавав якісь сигнали», - сказав він, описуючи, як він нахиляв скло, щоб упіймати сонячне світло і привернути увагу.
«Вони двічі пройшли над човном, і я зрозумів, що вони мене бачили, - продовжив він. - Я вдячний за те, що живу сьогодні завдяки їм».
Екіпаж літака поінформував військово-морський флот, який потім урятував Франсуа за допомогою торговельного корабля.
Франсуа додав: «24 дні без землі. Нема з ким поговорити. Не знаю, що робити. Не знаю, де я. Це було важко. У якийсь момент я втратив надію. Я думав про свою родину».
Він працював над ремонтом вітрильника біля гавані на карибському острові Сен-Мартен на Нідерландських Антильських островах у грудні минулого року, коли погода зіпсувалася, і його забрало в море, повідомили у ВМС.
«Не маючи жодних знань про навігацію, він загубився та дезорієнтувався у морі. Його зусилля щодо маневрування судном та обладнанням на борту виявилися безрезультатними», - йдеться у заяві.
Він був переданий імміграційній владі для координації його повернення до своєї країни.