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Что празднуют 26 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

В Украине отмечают День крымскотатарского флага, символа сопротивления оккупации. Также на эту дату приходятся Международный день в поддержку жертв пыток и борьбы с наркотиками.

Что празднуют 26 июня в Украине и мире

Завершение рабочей недели сопровождается глубоко символичным днём для украинцев и крымских татар. Также на эту дату приходятся чрезвычайно важные международные правозащитные инициативы Организации Объединённых Наций, пишет УНН.

День крымскотатарского флага

Официальный и очень важный праздник, который отмечается с 2010 года. В этот день чтят национальный символ крымских татар — золотую тамгу на голубом фоне. В условиях оккупации Крыма россией этот флаг стал одним из главных символов сопротивления, борьбы за свободу, достоинство и неотъемлемость полуострова от Украины.

Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture)

Официальный день ООН, установленный в 1997 году в честь вступления в силу Конвенции против пыток. Эта дата призывает к полному искоренению пыток и жестокого обращения в мире, а также к обеспечению справедливости и реабилитации для выживших. Для Украины сегодня этот день имеет особенно болезненное и актуальное значение.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Ещё одна глобальная инициатива ООН. Её цель — укрепить международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком и повысить осведомлённость общества о разрушительных последствиях наркозависимости для здоровья и безопасности.

Пятница Петрова поста (Петровки)

Поскольку пятница является традиционным днём памяти о крестных страданиях Христа, церковный устав требует строгого поста. Верующим, которые постятся, следует воздерживаться от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы (разрешается сухоядение или варёная пища без растительного масла).

День памяти преподобного Давида Солунского

По новому (новоюлианскому) календарю в этот день чтят святого Давида, который жил в V-VI веках в Греции. Он известен своим невероятным аскетизмом — согласно преданиям, святой прожил около 70 лет в шалаше под миндальным деревом в постоянных молитвах, за что получил дар чудотворения и исцеления болезней.

День косметолога (Beautician's Day)

Неофициальный профессиональный праздник тех, кто ежедневно помогает людям заботиться о красоте, здоровье кожи и уверенности в себе. Это прекрасный повод поздравить своего мастера или записаться на приятную процедуру.

День шоколадного пудинга (National Chocolate Pudding Day)

Любимый праздник сладкоежек. Шоколадный пудинг является одним из самых популярных десертов во многих странах благодаря своей нежной текстуре и насыщенному вкусу. Идеальный способ сладко завершить рабочую неделю

Александра Месенко

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