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Что празднуют 26 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

26 июля в Украине отмечают День работников торговли, а в мире — День эсперанто и День сохранения мангровых экосистем. По новому календарю чтят память священномученика Ермолая.

Что празднуют 26 июля в Украине и мире

26 июля мир отмечает День эсперанто и привлекает внимание к экологии в рамках Дня сохранения мангровых экосистем. В Украине же в это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. По новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Ермолая, пишет УНН.

День работников торговли

 Этот профессиональный праздник традиционно отмечается в Украине в последнее воскресенье июля. Он посвящен людям, которые обеспечивают экономическое кровообращение страны, работая в сфере розничной и оптовой торговли, логистики и ресторанного хозяйства.

Международный день сохранения мангровых экосистем

 Важный экологический праздник, учрежденный ЮНЕСКО. Его цель — привлечь внимание к уникальности, уязвимости и важности мангровых лесов, которые являются своеобразным "щитом" береговых линий от штормов и домом для тысяч видов редких животных.

День эсперанто (Esperanto Day)

Международный праздник поклонников самого известного в мире искусственного языка. Именно 26 июля 1887 года врач и лингвист Людвик Заменгоф опубликовал свой первый учебник "Международный язык" (известный как "Unua Libro"), надеясь объединить мир единым понятным языком.

День дяди и тети (Aunt and Uncle Day)

Теплый семейный праздник, популярный во многих странах. Это прекрасный повод позвонить своим родственникам, поблагодарить их за заботу и вспомнить веселые истории из детства.

День "Все или ничего" (All or Nothing Day)

Мотивационный праздник, который призывает выйти из зоны комфорта, побороть свои страхи и сделать то, на что вы давно не решались. Сегодня идеальный день для решительных шагов.

День кофейного молочного коктейля (National Coffee Milkshake Day)

Гастрономический праздник, идеальный для жаркого июльского дня. Сочетает в себе бодрость кофе и прохладу мороженого.

День памяти священномученика Ермолая и мученицы Параскевы

По новому (новоюлианскому) календарю, 26 июля чтят раннехристианских святых. В народной традиции этот день называли "Ермолаев день". Традиционно в это время спешили завершить жатву. Также считалось, что в этот день утренняя роса и травы наливаются особой целебной силой, поэтому знахари массово отправлялись на сбор лекарственных растений.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 26 июля празднуют Собор Архангела Гавриила. В народе праздник называли "Гавриил Летний" или "Гавриил Степной". Крестьяне молились Архангелу, чтобы он защитил поля и сено от частых в этот период гроз и молний.

Александра Месенко

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