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Что празднуют 25 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1856 просмотра

25 июля отмечают Всемирный день предотвращения утоплений и День эмбриолога. В Украине по новому календарю почитают Успение праведной Анны.

Что празднуют 25 июля в Украине и мире

25 июля мировое сообщество обращает внимание на важные вопросы безопасности и медицины в рамках Всемирного дня предотвращения утоплений и Дня эмбриолога. В Украине по новому церковному календарю православные верующие отмечают важный праздник — Успение праведной Анны, матери Девы Марии, пишет УНН.

Всемирный день предотвращения утоплений (World Drowning Prevention Day)

 Важная инициатива, провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН. Цель дня — привлечь внимание к тому, что утопление является одной из ведущих причин смертности в мире (особенно среди детей), и подчеркнуть важность соблюдения правил безопасности на воде.

Всемирный день эмбриолога (World Embryologist Day)

 Профессиональный праздник специалистов репродуктивной медицины. Дата выбрана в честь исторического события: 25 июля 1978 года родилась Луиза Браун — первый в мире человек, зачатый с помощью метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

Национальный день Галисии в Испании

 Также известен как День святого Якова (покровителя Испании и Галисии). Сопровождается массовыми празднованиями в городе Сантьяго-де-Компостела.

День карусели (Merry-Go-Round Day)

Ностальгический праздник, посвященный одному из старейших и самых романтичных ярмарочных аттракционов. Дата выбрана в честь патентования первой современной карусели в 1871 году.

День сыра и вина (National Wine and Cheese Day)

Популярный гастрономический праздник в США, который чествует идеальное кулинарное сочетание — благородные сыры и бокал хорошего вина.

День десерта с горячей помадкой (Hot Fudge Sundae Day): Праздник, посвященный классическому американскому десерту — шарикам мороженого, щедро политым горячим шоколадным сиропом, который мгновенно густеет на холоде

Успение праведной Анны

 По новому (новоюлианскому) календарю, 25 июля почитают святую Анну — мать Пресвятой Богородицы и бабушку Иисуса Христа. В народе праздник часто называли "Летняя Анна" или "Анна Холодная". Считалось, что с этого дня начинаются первые холодные утра, которые напоминают о приближении осени. По погоде этого дня предсказывали, какой будет зима: если утро холодное — зима будет суровой, если идет дождь — зима будет снежной.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 25 июля почитают память мучеников Прокла и Илария. В народной традиции день получил название "Прокл Плакальщик". Название связано с тем, что в этот период обычно выпадали очень обильные утренние росы, которые в народе сравнивали со слезами. Этой росой традиционно умывались, считая ее целебной.

Александра Месенко

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