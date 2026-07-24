Что празднуют 24 июля в Украине и мире
Киев • УНН
24 июля отмечают Международный день заботы о себе, а в Украине по новому календарю чтят память святых Бориса и Глеба и великомученицы Христины.
24 июля мир напоминает о важности заботы о собственном здоровье в рамках Международного дня заботы о себе, а в Украине по новому церковному календарю чтят память святых страстотерпцев Бориса и Глеба и великомученицы Христины, пишет УНН.
Международный день заботы о себе (International Self-Care Day)
Важная инициатива в сфере здравоохранения. Дата 24 июля (24.07) выбрана очень символично — она напоминает, что заботиться о своем физическом, эмоциональном и ментальном здоровье нужно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а не только тогда, когда возникают проблемы.
День пионера в США (Pioneer Day)
Официальный региональный праздник в честь прибытия мормонских пионеров в долину Соленого озера 24 июля 1847 года, где они основали свои поселения.
День детей в Вануату
Национальный праздник в этом тихоокеанском государстве, посвященный защите прав ребенка.
День двоюродных братьев и сестер (Cousins Day)
Теплый неофициальный семейный праздник, который дает прекрасный повод позвонить своим кузенам и кузинам, вспомнить общие детские шалости и договориться о встрече.
День текилы (National Tequila Day)
Очень популярный праздник в США и Мексике, посвященный одному из самых известных в мире крепких напитков, который изготавливается из сока голубой агавы.
День Drive-Thru (National Drive-Thru Day)
Праздник удобного сервиса, который позволяет клиентам заказывать и получать еду, напитки или услуги, не выходя из собственного автомобиля.
День памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба и великомученицы Христины
По новому (новоюлианскому) календарю, 24 июля православные верующие чтят память первых святых, канонизированных русской церковью — братьев Бориса и Глеба, которые погибли от рук своего старшего брата Святополка Окаянного. В народе считалось, что в этот день часто бывают сильные летние грозы, поэтому крестьяне избегали работы в поле, чтобы молния не сожгла хлеб и сено.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 24 июля чтят память святой равноапостольной княгини Ольги, которая первой из киевских правителей приняла христианство. В народной традиции этот день называли "Ольга Страдница". Это был период наивысшего напряжения в сельскохозяйственных работах (жатва, заготовка сена), поэтому работали все от зари до зари, несмотря на жару или усталость.