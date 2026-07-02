Что празднуют 2 июля в Украине и мире

$44.790.0651.030.13
ukenru
02:15 • 7800 просмотра
Число погибших и раненых в Киеве возросло
00:05 • 11359 просмотра
Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии
23:35 • 11999 просмотра
Ночная атака на Киев: 5 раненых, повреждены жилые дома
23:15 • 12020 просмотра
Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
1 июля, 20:40 • 13932 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
1 июля, 20:22 • 17028 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
1 июля, 16:49 • 18975 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
1 июля, 16:40 • 23705 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
1 июля, 16:21 • 19809 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
1 июля, 14:51 • 17796 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1.5м/с
67%
746мм
Популярные новости
В МИД Чехии заявили, что предложение лишить Зеленского награды – политический жест со стороны SPD1 июля, 18:29 • 5350 просмотра
АЗК WOG в Киеве и области не будут работать в ночь на 2 июля из-за угрозы массированного обстрела1 июля, 19:32 • 4336 просмотра
60% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается, доверие к власти падает - опрос1 июля, 20:59 • 3854 просмотра
Ночная атака на Киев: пожары в центре города, горит крыша отеля1 июля, 21:32 • 7998 просмотра
путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко1 июля, 22:05 • 3546 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 18987 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 24235 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 29930 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 30183 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 43261 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Гана
Монако
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 44779 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 80593 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 95029 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 106899 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 141003 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Что празднуют 2 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

2 июля в Украине отмечают День налоговика и Международный день спортивного журналиста. Также в мире празднуют Всемирный день НЛО и День сюрпризов.

Что празднуют 2 июля в Украине и мире

Этот день объединяет в себе профессиональный украинский праздник, чествование работы спортивных медиа и даже немного мистики и тайн, связанных с космосом, пишет УНН.

День налоговика Украины

Официальный профессиональный праздник работников Государственной налоговой службы, который отмечается ежегодно 2 июля (установлен указом Президента в 2020 году).

В этот день поздравляют специалистов, которые обеспечивают наполнение государственного бюджета, что критически важно для функционирования экономики страны, особенно в условиях военного положения и восстановления.

Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)

Профессиональный праздник, основанный в 1994 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (которая была создана именно 2 июля 1924 года в Париже).

Это праздник тех, кто помогает нам ощутить эмоции от побед, анализирует матчи, пишет об олимпийских достижениях и популяризирует спорт и здоровый образ жизни в мире.

Всемирный день НЛО / День уфолога (World UFO Day)

Неофициальный, но очень популярный глобальный праздник. Дата выбрана в честь печально известного «Розуэлльского инцидента» 1947 года, когда в штате Нью-Мексико (США) якобы разбился летательный аппарат инопланетян.

Сегодня этот день объединяет исследователей непознанного, поклонников научной фантастики и всех, кто верит, что мы не одиноки во Вселенной.

Пентагон начал масштабное рассекречивание документов об НЛО и пришельцах08.05.26, 18:32 • 4126 просмотров

День сюрпризов (Surprise Day)

Неофициальный позитивный праздник, который призывает сделать что-то неожиданное и приятное для своих близких, друзей или коллег. Даже маленький неожиданный кофе или тёплое сообщение могут изменить чей-то день к лучшему.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня вспоминают событие V века, когда ризу (одежду) Девы Марии было торжественно перенесено из Палестины в Константинополь и положено в специально построенном Влахернском храме. Считается, что эта святыня неоднократно спасала город от вражеских нападений.

День памяти святителя Фотия, митрополита Киевского

Также по новому стилю чтят память митрополита Фотия (XV век), который много сделал для развития церкви и сохранения духовного единства на украинских землях.

В Киево-Печерской лавре установили бюст Мазепы – Зеленский заявил о восстановлении исторической справедливости28.06.26, 15:41 • 2707 просмотров

Александра Месенко

Общество