Что празднуют 2 июля в Украине и мире

Этот день объединяет в себе профессиональный украинский праздник, чествование работы спортивных медиа и даже немного мистики и тайн, связанных с космосом, пишет УНН.

День налоговика Украины

Официальный профессиональный праздник работников Государственной налоговой службы, который отмечается ежегодно 2 июля (установлен указом Президента в 2020 году).

В этот день поздравляют специалистов, которые обеспечивают наполнение государственного бюджета, что критически важно для функционирования экономики страны, особенно в условиях военного положения и восстановления.

Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)

Профессиональный праздник, основанный в 1994 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (которая была создана именно 2 июля 1924 года в Париже).

Это праздник тех, кто помогает нам ощутить эмоции от побед, анализирует матчи, пишет об олимпийских достижениях и популяризирует спорт и здоровый образ жизни в мире.

Всемирный день НЛО / День уфолога (World UFO Day)

Неофициальный, но очень популярный глобальный праздник. Дата выбрана в честь печально известного «Розуэлльского инцидента» 1947 года, когда в штате Нью-Мексико (США) якобы разбился летательный аппарат инопланетян.

Сегодня этот день объединяет исследователей непознанного, поклонников научной фантастики и всех, кто верит, что мы не одиноки во Вселенной.

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День сюрпризов (Surprise Day)

Неофициальный позитивный праздник, который призывает сделать что-то неожиданное и приятное для своих близких, друзей или коллег. Даже маленький неожиданный кофе или тёплое сообщение могут изменить чей-то день к лучшему.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня вспоминают событие V века, когда ризу (одежду) Девы Марии было торжественно перенесено из Палестины в Константинополь и положено в специально построенном Влахернском храме. Считается, что эта святыня неоднократно спасала город от вражеских нападений.

День памяти святителя Фотия, митрополита Киевского

Также по новому стилю чтят память митрополита Фотия (XV век), который много сделал для развития церкви и сохранения духовного единства на украинских землях.

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