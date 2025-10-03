$41.280.05
Эксклюзив
12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год

Киев • УНН

 • 3136 просмотра

Финтехэксперт прогнозирует умеренную девальвацию гривны в 2026 году, с курсом доллара до 48 гривен и евро до 52 гривен. Она подчеркивает важность диверсификации для минимизации рисков.

Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год

Несмотря на войну, гривна остается относительно стабильной благодаря взвешенной политике Национального банка Украины, международной финансовой поддержке и значительным валютным поступлениям от экспорта. Однако 2026 год обещает новые вызовы, и украинцев традиционно интересует вопрос, каким будет курс доллара и евро. УНН решил поинтересоваться у финтех-эксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, сколько в следующем году будет стоить доллар и евро.

Валютный курс в 2026 году будет постепенно расти. Резких скачков ожидать не стоит, но в то же время нужно быть готовыми, что валюта будет дорожать 

- отметила Елена Соседка.

Она добавила, что на изменения валютного курса будет влиять ряд факторов, связанных как с внутренней ситуацией в Украине и войной, так и геополитических.

Доллар: умеренная девальвация гривны

Мы видим, что в течение последних лет доллар держится в диапазоне, который регулируется Нацбанком искусственно. Такая необходимость связана с войной. В следующем году стоит ожидать умеренную девальвацию гривны. Курс будет колебаться до 48 гривен за доллар 

- отметила Елена Соседка.

По ее словам, среди прочего на валютный курс будет влиять интенсивность боевых действий и темпы получения финансовой помощи от партнеров.

Финтех-эксперт добавила, что главными рисками станут возможные задержки международного финансирования и сокращение валютных поступлений от экспорта. Не исключено также негативное влияние от проблем с логистикой.

В то же время, по словам Елены Соседки, положительным фактором может стать запуск программ восстановления инфраструктуры с участием иностранных инвесторов, которые принесут в страну значительный валютный ресурс.

Евро: зависимость от глобальных трендов

По словам финтех-эксперта, курс евро традиционно имеет более нестабильную динамику, ведь зависит не только от состояния украинской экономики, но и от соотношения евро к доллару на мировых рынках.

Мы видим, что Европа сейчас переживает период замедленного экономического роста. Это означает, что евро может терять позиции относительно доллара. Поэтому для Украины я прогнозирую, что евро достигнет 52 гривен  в 2026 году - отметила Елена Соседка.

Финтех-эксперт не исключает возможных колебаний  курса евро. Если доллар будет дешеветь на мировых рынках, евро может укрепиться. Это может быть особенно актуальным на фоне шатдауна, который начался в США.

Что это значит для бизнеса и граждан?

Елена Соседка советует украинцам и предпринимателям закладывать в свои финансовые планы осторожные сценарии.

Гривна будет сохранять стабильность только при условии продолжения партнерской поддержки и адекватной политики НБУ. Но мы должны быть готовы к тому, что курс доллара и евро будет постепенно расти. Это естественно для экономики, которая пытается восстанавливаться после войны 

- пояснила эксперт.

Она подчеркивает: ключом к минимизации рисков остается диверсификация  — и для государства, и для бизнеса, и для каждого украинца.

Елена Соседка советует не держать средства в одном активе, чтобы предотвратить большие потери финансовых возможностей.

Напомним

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2026 год, в котором заложило расчетный среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/доллар, а прогнозируемый годовой курс евро — 49,4 грн/евро.

Лилия Подоляк

