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ЧМ-2018: гол со штрафного принес Сербии победу над Коста-Рикой

Киев  •  УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Сербия обыграла Коста-Рику в первом матче стартового тура группы Е чемпионата мира по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Защитник римской "Ромы" Александар Коларов забил победный мяч прямым ударом со штрафного, который и стал единственным в баталии - 1:0.

Составы команд:

Коста-Рика: Навас - Кальво, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Гамбоа - Руис, Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Венегас (Боланьос, 60) - Урень (Кэмпбелл, 66)

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Сербия: Стойкович - Коларов, Тошич, Миленкович, Иванович - Миливоевич, Матич - Льяич (Костич, 70), Милинкович-Савич, Тадич (Рукавина, 82) - Митрович (Прийович, 90).

Отметим, что сегодня в группе Е еще встретятся Бразилия и Швейцария.

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