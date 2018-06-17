ЧС-2018: гол зі штрафного приніс Сербії перемогу над Коста-Рікою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сербія обіграла Коста-Ріку в першому матчі стартового туру групи Е чемпіонату світу з футболу, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Оборонець римської "Роми" Александар Коларов забив переможний м'яч прямим ударом зі штрафного, який і став єдиним у баталії – 1:0.
Склади команд:
Коста-Ріка: Навас - Кальво, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Гамбоа - Руїс, Борхес, Гусман (Коліндрес, 73), Венегас (Боланьос, 60) - Уренья (Кемпбелл, 66)
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Сербія: Стойкович - Коларов, Тошич, Міленкович, Іванович - Мілівоєвіч, Матіч - Льяіч (Костич, 70), Милинкович-Савич, Тадич (Рукавіна, 82) - Мітровіч (Прійовіч, 90).
Відзначимо, що сьогодні у групі Е ще зустрінуться Бразилія і Швейцарія.