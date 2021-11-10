Christie's продал за 7 млн евро бриллиантовые браслеты Марии-Антуанетты

Детали

На сайте аукционного дома отмечается, что новому владельцу украшения обошлись в 7,4 млн швейцарских франков (чуть больше 7 млн евро).

Речь идет о двух браслетах с бриллиантами. Каждый из браслетов украшен тремя рядами бриллиантов, которые могут быть соединены в одно колье. В украшениях 112 бриллиантов размером от 1 до 4 карат.

"Дело не только в том, что эти бриллианты сами по себе изумительны, и, что этот браслет на своем запястье носила Мария-Антуанетта. Изделие создано таким образом, что оно струится, как будто вы носите одежду из ткани", - отметил Мари-Сесиль Сизамоло, эксперт Christie's, которого цитурует euronews.

Дополнение

Браслеты были заказаны Марией-Антуанеттой у ювелира Шарля Огюста Бёмёра в 1776 году в Париже за 250 тысяч ливров. В 18 столетии это была огромная сумма. Королеву обвиняли в расточительстве и любви к роскоши в то время, как народ Франции бедствовал. После свержения монархии Марию-Антуанетту арестовали. В октябре 1793 года ее казнили на гильотине..