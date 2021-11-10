Christie's продав за 7 млн євро діамантові браслети Марії-Антуанетти

Деталі

На сайті аукціонного дому відзначається, що новому власнику прикраси обійшлися в 7,4 млн швейцарських франків (трохи більше 7 млн євро).

Йдеться про два браслети з діамантами. Кожен з браслетів прикрашений трьома рядами діамантів, які можуть бути з'єднані в одне кольє. У прикрасах 112 діамантів розміром від 1 до 4 карат.

"Справа не тільки в тому, що ці діаманти самі по собі дивовижні, і, що цей браслет на своєму зап'ясті носила Марія-Антуанетта. Виріб створений таким чином, що він струмує, як ніби ви носите одяг з тканини", - зазначив Марі-Сесіль Сізамоло, експерт Christie's, якого цитує euronews.

Доповнення

Браслети були замовлені Марією-Антуанеттою у ювеліра Шарля Огюста Бемера в 1776 році в Парижі за 250 тисяч ліврів. У 18 столітті це була величезна сума. Королеву звинувачували в марнотратстві і любові до розкоші в той час, як народ Франції бідував. Після повалення монархії Марію-Антуанетту заарештували. У жовтні 1793 року її стратили на гільйотині.