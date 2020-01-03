Четырнадцать очков Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в игре с "Клипперс"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В матче "Лос-Анджелес Клипперс" - "Детройт Пистонс" защитник сборной Украины Святослав Михайлюк продемонстрировал результативный выступление, передает корреспондент УНН.
Михайлюк продолжил серию из выходов в стартовой пятерке за "поршней" и в первой четверти заработал на себе нарушения при броске из-за дуги, реализовав все три штрафных. Далее он забил дальний бросок с угла площадке.
В конце встречи уроженец Черкасс имел шанс обновить собственный рекорд по набранным очкам в отдельно взятом матче, но ошибся два из трех штрафных. Как следствие завершил игру с 14 баллами (2/4 двухочковые, 2/7 трехочковые, 4/6 штрафные) почти за 29 минут, и собрал 2 подбора и отдал 2 передачи при 3 фолах и 1 потере.
Добавим, что "Детройт" уступил со счетом 112:126 - 23 поражения при 12 победах.
Напомним, что рекорд карьеры по набранным очкам Михайлюк демонстрировал дважды - по 15 баллов.