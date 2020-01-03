Чотирнадцять очок Михайлюка не врятували "Детройт" від поразки у грі з "Кліпперс"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У матчі "Лос-Анджелес Кліпперс" – "Детройт Пістонс" захисник збірної України Святослав Михайлюк продемонстрував результативний виступ, передає кореспондент УНН.
Михайлюк продовжив серію із виходів в стартовій п’ятірці за "поршнів" і в першій чверті заробив на собі порушення при кидку з-за дуги, реалізувавши усі три штрафні. Далі він забив дальній кидок з кута майданчику.
Наприкінці зустрічі уродженець Черкас мав шанс оновити власний рекорд за набраними очками в окремо взятому матчі, але схибив два з трьох штрафних. Як наслідок завершив гру з 14 балами (2/4 двоочкові, 2/7 триочкові, 4/6 штрафні) майже за 29 хвилин, та зібрав 2 підбирання та віддав 2 передачі при 3 фолах та 1 втраті.
Додамо, що "Детройт" поступився з рахунком 112:126 – 23 поразки при 12 перемогах.
Нагадаємо, що рекорд кар'єри за набраними очками Михайлюк демонстрував двічі – по 15 балів.