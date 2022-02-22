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15 марта, 19:03 • 84859 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122197 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113420 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107892 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96663 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93823 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82193 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четыре украинца завоевали медали этапа Премьер-лиги по каратэ

Четыре украинца завоевали медали этапа Премьер-лиги по каратэ

Киев • УНН

 • 92314 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Фуджейре (ОАЭ) прошел первый этап Премьер Лиги каратэ сезона 2022. В соревнованиях приняли участие 342 спортсмена из 55 стран мира, а Украину представляли 14 атлетов. Об этом информирует Украинская федерация каратэ, передает УНН.

Детали

До финалов сумели пробиться наши примы - Анжелика Терлюга и Анита Серегина. Терлюга на пути к финалу одолела таких известных спортсменок, как Валерия Кумізакі из Бразилии (6:5) и Туба Якан из Турции (3:0). Но в финале одесситка минимально уступила молодой россиянке Анне Чернышевой (2:3).

Серегина одержала победу в четвертьфинале соотечественнице Диане Шостак (2:1), а в полуфинале с таким же счетом - россиянке Анне Родине. А в финале Черноморская Звезда проиграла итальянке Алессандре Манджакапри (0:2). Проход Серегина в финал позволил Диане Шостак побороться за "бронзу". Молодая львовянка воспользовалась шансом и нанесла поражение Анне Родиной - 1:0.

Вторую "бронзу" Украине принес капитан сборной Станислав Горуна. Проиграв в полуфинале венгру Габору Харшпатакі Стас в бронзовом финале одолел бельгийца Квентина Маходена - 5:4.

Дополнение

Следующий крупный старт - этап Премьер Лиги в Опорто (Португалия), 22-24 апреля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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