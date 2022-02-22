Четыре украинца завоевали медали этапа Премьер-лиги по каратэ

Детали

До финалов сумели пробиться наши примы - Анжелика Терлюга и Анита Серегина. Терлюга на пути к финалу одолела таких известных спортсменок, как Валерия Кумізакі из Бразилии (6:5) и Туба Якан из Турции (3:0). Но в финале одесситка минимально уступила молодой россиянке Анне Чернышевой (2:3).

Серегина одержала победу в четвертьфинале соотечественнице Диане Шостак (2:1), а в полуфинале с таким же счетом - россиянке Анне Родине. А в финале Черноморская Звезда проиграла итальянке Алессандре Манджакапри (0:2). Проход Серегина в финал позволил Диане Шостак побороться за "бронзу". Молодая львовянка воспользовалась шансом и нанесла поражение Анне Родиной - 1:0.

Вторую "бронзу" Украине принес капитан сборной Станислав Горуна. Проиграв в полуфинале венгру Габору Харшпатакі Стас в бронзовом финале одолел бельгийца Квентина Маходена - 5:4.

Дополнение

Следующий крупный старт - этап Премьер Лиги в Опорто (Португалия), 22-24 апреля.