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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 15921 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Чотири українці вибороли медалі етапу Прем'єр-ліги з карате

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Фуджейрі (ОАЕ) пройшов перший етап Прем’єр Ліги з карате сезону 2022. У змаганнях взяли участь 342 спортсмени з 55 країн світу, а Україну представляли 14 атлетів. Про це інформує Українська федерація карате, передає УНН.

Деталі

До фіналів зуміли пробитися наші прими – Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна. Терлюга на шляху до фіналу здолала таких відомих спортсменок, як Валерія Кумізакі з Бразилії (6:5) та Туба Якан з Туреччини (3:0). Але у фіналі одеситка мінімально поступилась молодій росіянці Анні Чернишовій (2:3).

Серьогіна перемогла у чвертьфіналі співвітчизницю Діану Шостак (2:1), а у півфіналі з таким же рахунком – росіянку Анну Родіну. А у фіналі чорноморська зірка програла італійці Алессандрі Манджакапрі (0:2). Прохід Серьогіна до фіналу дозволив Діані Шостак позмагатися за "бронзу". Молода львів’янка скористалась шансом і завдала поразки Анні Родіній – 1:0.

Другу "бронзу" Україні приніс капітан збірної Станіслав Горуна. Програвши у півфіналі угорцю Габору Харшпатакі Стас у бронзовому фіналі здолав бельгійця Квентіна Маходена – 5:4.

Доповнення

Наступний великий старт – етап Прем’єр Ліги в Опорто (Португалія), 22-24 квітня.

Українські Національні Новини

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