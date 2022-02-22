Чотири українці вибороли медалі етапу Прем'єр-ліги з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Фуджейрі (ОАЕ) пройшов перший етап Прем’єр Ліги з карате сезону 2022. У змаганнях взяли участь 342 спортсмени з 55 країн світу, а Україну представляли 14 атлетів. Про це інформує Українська федерація карате, передає УНН.
Деталі
До фіналів зуміли пробитися наші прими – Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна. Терлюга на шляху до фіналу здолала таких відомих спортсменок, як Валерія Кумізакі з Бразилії (6:5) та Туба Якан з Туреччини (3:0). Але у фіналі одеситка мінімально поступилась молодій росіянці Анні Чернишовій (2:3).
Серьогіна перемогла у чвертьфіналі співвітчизницю Діану Шостак (2:1), а у півфіналі з таким же рахунком – росіянку Анну Родіну. А у фіналі чорноморська зірка програла італійці Алессандрі Манджакапрі (0:2). Прохід Серьогіна до фіналу дозволив Діані Шостак позмагатися за "бронзу". Молода львів’янка скористалась шансом і завдала поразки Анні Родіній – 1:0.
Другу "бронзу" Україні приніс капітан збірної Станіслав Горуна. Програвши у півфіналі угорцю Габору Харшпатакі Стас у бронзовому фіналі здолав бельгійця Квентіна Маходена – 5:4.
Доповнення
Наступний великий старт – етап Прем’єр Ліги в Опорто (Португалія), 22-24 квітня.