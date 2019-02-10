Четыре года назад произошел мощный ракетный обстрел Краматорска

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64198 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85503 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131308 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130851 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130124 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125194 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161384 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117842 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Четыре года назад произошел мощный ракетный обстрел Краматорска

Четыре года назад произошел мощный ракетный обстрел Краматорска

Киев  •  УНН

 • 19911 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Четыре года назад, 10 февраля 2015 года, российские оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов города Краматорск, в результате которого погибли десятки человек и более полусотни получили ранения, передает УНН.

10 февраля 2015 года в Краматорске произошло две серии взрывов с интервалом в 30 минут. Причиной взрывов был ракетный обстрел из крупнокалиберных систем залпового огня.

Сначала сообщалось, что обстрел велся из установок "Град", затем утверждали, что из системы "Торнадо", однако чуть позже пиротехники обнаружили фрагменты боеприпасов от системы "Смерч".

Как стало известно, всего было выпущено 32 "смерчей", из которых 18 упали в районе штаба АТО, а четырнадцатый жилых кварталах. Часть из ракет попала в центр города - пострадала его центральная площадь и Дом Культуры.

По данным Донецкой ОГА, погибли 17 человек, 64 человека (из них шестеро детей) были доставлены в больницу.

На следующий день обстрелы продолжились: снаряды ориентировочно попали в район аэропорта. Как заявил Президент Петр Порошенко во время заседания правительства, теракт в Краматорске является "преступлением против человечества".

Напомним, за время агрессии РФ против Украины от взрыва мин погибли 269 гражданских лиц, среди них 27 детей.

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