Четыре года назад произошел мощный ракетный обстрел Краматорска
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Четыре года назад, 10 февраля 2015 года, российские оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов города Краматорск, в результате которого погибли десятки человек и более полусотни получили ранения, передает УНН.
10 февраля 2015 года в Краматорске произошло две серии взрывов с интервалом в 30 минут. Причиной взрывов был ракетный обстрел из крупнокалиберных систем залпового огня.
Сначала сообщалось, что обстрел велся из установок "Град", затем утверждали, что из системы "Торнадо", однако чуть позже пиротехники обнаружили фрагменты боеприпасов от системы "Смерч".
Как стало известно, всего было выпущено 32 "смерчей", из которых 18 упали в районе штаба АТО, а четырнадцатый жилых кварталах. Часть из ракет попала в центр города - пострадала его центральная площадь и Дом Культуры.
По данным Донецкой ОГА, погибли 17 человек, 64 человека (из них шестеро детей) были доставлены в больницу.
На следующий день обстрелы продолжились: снаряды ориентировочно попали в район аэропорта. Как заявил Президент Петр Порошенко во время заседания правительства, теракт в Краматорске является "преступлением против человечества".
Напомним, за время агрессии РФ против Украины от взрыва мин погибли 269 гражданских лиц, среди них 27 детей.