Чотири роки тому стався потужний ракетний обстріл Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Чотири роки тому, 10 лютого 2015 року, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому та густозаселених районів міста Краматорськ, внаслідок якого загинули десятки людей та понад півсотні отримали поранення, передає УНН.
10 лютого 2015 року у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Причиною вибухів був ракетний обстріл з великокаліберних систем залпового вогню.
Спочатку повідомлялося, що обстріл вівся з установок "Град", потім стверджували, що з системи "Торнадо", проте трохи пізніше піротехніки виявили фрагменти боєприпасів від системи "Смерч".
Як стало відомо, всього було випущено 32 "смерчів", з яких 18 впали в районі штабу АТО, а 14 - у житлових кварталах. Частина з ракет влучила в центр міста - постраждала його центральна площа і Будинок Культури.
За даними Донецької ОДА , загинули 17 осіб, 64 людини (з них шестеро дітей) були доставлені у лікарні.
Наступного дня обстріли продовжилися: снаряди орієнтовно потрапили у район аеропорту. Як заявив Президент Петро Порошенко під час засідання уряду, теракт у Краматорську є "злочином проти людства".
Нагадаємо, за час агресії РФ проти України від вибуху мін загинуло 269 цивільних осіб, серед них 27 дітей.