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Четыре человека, в том числе младенец, замерзли насмерть на границе США и Канады

Четыре человека, в том числе младенец, замерзли насмерть на границе США и Канады

Киев • УНН

 • 31035 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Четверо людей, в том числе двое взрослых, подросток и младенец, были найдены замерзшими примерно за 1,5 км от границы США и Канады во время контрабанды в Северную Дакоту. Об этом пишет ABC News, передает УНН.

Детали

Офицеры таможенной и пограничной службы США и правоохранители Министерства внутренней безопасности остановили фургон примерно в 1,5 км от границы, обнаружив внутри двух граждан Индии без документов.

Менее чем в полукилометре от границы правоохранительные органы обнаружили и задержали еще пять граждан Индии без документов, пересекших границу США из Манитобы, Канада.

По данным Министерства юстиции США, один из задержанных путешественников нес рюкзак с детскими вещами, такими как одежда, подгузники и играшки. Королевская конная полиция Канады в координации с Таможенной и пограничной службой США начала поиск дополнительных путешественников по обе стороны границы, когда они обнаружили тела четырех людей на канадской стороне границы в Манитобе.

По данным канадских властей, взрослый мужчина, взрослая женщина, подросток мужского пола и младенец были найдены "замороженными".

Министерство юстиции заявило, что, пересечение границы заняло примерно 11 часов. Двое путешественников были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Низкая температура в Эмерсоне, Манитоба, который находится на границе США и Канады, в среду опустилась до -20 градусов по Цельсию.

Будет проведено вскрытие для установления причин смерти погибших. Личность четырех погибших путешественников пока не установлена.

Конная полиция заявила, что планирует продолжить поиск любых дополнительных лиц, которые могли незаконно пересекать границу.

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