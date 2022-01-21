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Чотири людини, у тому числі немовля, замерзли насмерть на кордоні США та Канади

Чотири людини, у тому числі немовля, замерзли насмерть на кордоні США та Канади

Київ • УНН

 • 31036 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Четверо людей, у тому числі двоє дорослих, підліток і немовля, були знайдені замерзлими приблизно за 1,5 км від кордону США та Канади під час контрабанди у Північну Дакоту. Про це пише ABC News, передає УНН.

Деталі

Офіцери митної та прикордонної служби США та правоохоронці Міністерства внутрішньої безпеки зупинили фургон приблизно в 1,5 км від кордону, виявивши всередині двох громадян Індії без документів.

Менше ніж за півкілометра від кордону правоохоронні органи виявили та затримали ще п'ять громадян Індії без документів, які перетнули кордон США з Манітоби, Канада.

За даними Міністерства юстиції США, один із затриманих мандрівників ніс рюкзак із дитячими речами, такими як одяг, підгузки та іграшки. Королівська кінна поліція Канади в координації з Митною та прикордонною службою США розпочала пошук додаткових мандрівників по обидва боки кордону, коли вони виявили тіла чотирьох людей на канадській стороні кордону в Манітобі.

За даними канадської влади, дорослий чоловік, доросла жінка, підліток чоловічої статі та немовля були знайдені "замороженими".

Міністерство юстиції заявило, що, перетин кордону зайняв приблизно 11 годин. Двох мандрівників було доставлено до лікарні з серйозними травмами.

Низька температура в Емерсоні, Манітоба, яка знаходиться на кордоні США та Канади, у середу опустилася до -20 градусів за Цельсієм.

Буде проведено розтин для встановлення причин смерті загиблих. Особу чотирьох загиблих мандрівників поки що не встановлено.

Кінна поліція заявила, що планує продовжити пошук будь-яких додаткових осіб, які могли незаконно перетинати кордон.

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