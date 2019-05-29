Четыре человека стали жертвами жары в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Более двух тысяч человек по всей Японии оказались в больнице с тепловым ударом, четыре человека погибли из-за жары. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
"Более двух тысяч человек по всей Японии оказались на прошлой неделе в больнице с тепловым ударом. Это в четыре раза больше, чем в позапрошлую неделю", - говорится в сообщении.
Управление пожарной охраны Японии сообщило, что за неделю вплоть до 26-го мая от теплового удара пострадали 2053 человека.
"Четыре человека погибли, 532 были госпитализированы, и еще 1476 оказались в больнице с незначительными симптомами", - сказано в сообщении.
Управление сообщило, что число людей, попавших в больницу, резко возросло после того, как на прошлой неделе в Японии была зафиксирована необычная для этого времени года жара.
Например на Хоккайдо, в северной части Японии, температура воздуха превысила 39 градусов Цельсия.
Напомним, рекордное количество жителей Японии госпитализировали в прошлом году с мая по август из-за жары.