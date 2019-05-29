Чотири людини стали жертвами спеки в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Понад дві тисячі людей по всій Японії опинилися в лікарні з тепловим ударом, чотири людини загинули через спеку. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.
"Понад дві тисячі людей по всій Японії опинилися минулого тижня в лікарні з тепловим ударом. Це в чотири рази більше, ніж в позаминулий тиждень", - йдеться в повідомленні.
Управління пожежної охорони Японії повідомило, що за тиждень аж до 26-го травня від теплового удару постраждали 2053 людини.
"Чотири людини загинули, 532 були госпіталізовані, і ще 1476 опинилися в лікарні з незначними симптомами", - сказано в повідомленні.
Управління повідомило, що кількість людей, що потрапили у лікарню, різко зросла після того, як минулого тижня в Японії була зафіксована незвичайна для цієї пори року спека.
Наприклад на Хоккайдо, у північній частині Японії, температура повітря перевищила 39 градусів Цельсія.
Нагадаємо, рекордну кількість жителів Японії госпіталізували у минулому році з травня по серпень через спеку.