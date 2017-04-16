"Черноморец" в меньшинстве обыграл "Александрию"

До перерыва соперники редко отличались ударами по цели. Было много позиционной борьбы, регулярных "стандартов" в исполнении ФК "Александрия". А вот ударов в створ так и не последовало. Единственный реальный шанс изменить счет представился "Черноморцу" на 28-й минуте. Контратака "моряков" могла стать голевой, но Татарков после подачи Хобленко пробил с 10 метров над крестовиной.

Во втором тайме игра стала более острой. Моменты для взятия ворот были у Элиаса и Ковальца, но арбитр и его ассистент усмотрели со стороны бразильца симуляцию, а у Ковальца, который оказался с глазу на глаз с кипером Леванидовом - офсайд.

Несмотря на монотонный давление "Александрии", одесситы постоянно контратаковали и добились успеха в конце встречи. Андриевский подал угловой на линию вратарской, откуда Коркишко отправил мяч в сетку - 1:0.

Заметим, что в дополнительное время Хобленко получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив одесситов в меньшинстве.

Стоит отметить, что данная победа обострила борьбу за еврокубковую 4-ю позицию. Сейчас "Александрия" и "Черноморец" имеют по 34 очка и отстают от 4-й строчки на котором "Олимпик" лишь на один пункт.

Как сообщал УНН, "Волынь" победила "Звезду" в 25-м туре УПЛ.