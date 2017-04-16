"Черноморец" в меньшинстве обыграл "Александрию"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18229 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78468 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140008 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110822 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112743 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110042 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102372 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103090 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Черноморец" в меньшинстве обыграл "Александрию"

"Черноморец" в меньшинстве обыграл "Александрию"

Киев  •  УНН

 • 11019 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В заключительном матче 25-го тура одесский "Черноморец" на КСК "Ника" в присутствии 3238 зрителей встретился с ФК "Александрия", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Южной Пальмиры.

До перерыва соперники редко отличались ударами по цели. Было много позиционной борьбы, регулярных "стандартов" в исполнении ФК "Александрия". А вот ударов в створ так и не последовало. Единственный реальный шанс изменить счет представился "Черноморцу" на 28-й минуте. Контратака "моряков" могла стать голевой, но Татарков после подачи Хобленко пробил с 10 метров над крестовиной.

Во втором тайме игра стала более острой. Моменты для взятия ворот были у Элиаса и Ковальца, но арбитр и его ассистент усмотрели со стороны бразильца симуляцию, а у Ковальца, который оказался с глазу на глаз с кипером Леванидовом - офсайд.

Несмотря на монотонный давление "Александрии", одесситы постоянно контратаковали и добились успеха в конце встречи. Андриевский подал угловой на линию вратарской, откуда Коркишко отправил мяч в сетку - 1:0.

Заметим, что в дополнительное время Хобленко получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив одесситов в меньшинстве.

Стоит отметить, что данная победа обострила борьбу за еврокубковую 4-ю позицию. Сейчас "Александрия" и "Черноморец" имеют по 34 очка и отстают от 4-й строчки на котором "Олимпик" лишь на один пункт.

Как сообщал УНН, "Волынь" победила "Звезду" в 25-м туре УПЛ.

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