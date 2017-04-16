"Чорноморець" у меншості переміг "Олександрію"

До перерви суперники не часто вирізнялися ударами по цілі. Було багато позиційної боротьби, регулярних "стандартів" у виконанні ФК "Олександрія". А ось ударів у площину так і не послідувало. Єдиний реальний шанс змінити рахунок представився "Чорноморцю" на 28-й хвилині. Контратака "моряків" могла стати гольовою, але Татарков після подачі Хобленка пробив з 10 метрів над хрестовиною.

У другому таймі гра стала гострішою. Моменти для взяття воріт були у Еліаса і Ковальця, але арбітр і його асистент угледіли з боку бразильця симуляцію, а у Ковальця, який опинився віч-на-віч з кіпером Леванідовом – офсайд.

Незважаючи на монотонний тиск "Олександрії", одесити постійно контратакували і добилися успіху в кінці зустрічі. Андрієвський подав кутовий на лінію воротарського, звідки Коркішко відправив м'яч у сітку - 1:0.

Зауважимо, що в додатковий час Хобленко отримав другу жовту картку і покинув поле, залишивши одеситів у меншості.

Варто зазначити, що дана перемога загострила боротьбу за єврокубкову 4-ту позицію. Наразі "Олександрія" та "Чорноморець" мають по 34 очки і відстають від 4-го рядка на якому "Олімпік" лише на один пункт.

Як повідомляв УНН, "Волинь" перемогла "Зірку" у 25-му турі УПЛ.