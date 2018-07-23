Почему стоит выбрать квартиру на первичном рынке

Преимущества новостройки.



Выбор квартиры в новостройке имеет дв весомых преимущества: во-первых, вы можете сделать все "под себя": сантехнику, трубы, радиаторы отопления и энергосберегающее оборудование, счетчики воды и тепла по последнему слову техники и тому подобное. Во-вторых, стоимость квадратного метра на первичном рынке дешевле, а значит, можно купить больше метраж за те же деньги. Особенно, если мы говорим о квартирах, строительство которых не завершено на момент сделки. Именно так думает большинство наших граждан, поэтому покупка квартиры на первичном рынке — очень популярный вариант среди украинцев. Но здесь есть риск наткнуться на мошенников. Объект может оказаться недостроенным вовремя или замороженным, поскольку его вообще не планировали сдавать в эксплуатацию. Поэтому, прежде чем заключать договор, проверьте документы застройщика, это поможет уберечь от покупки кота в мешке.



Под пристальным взглядом юриста



Прежде чем ставить свою подпись под договором о покупке недвижимости, следует уделить время проверке информации о застройщике.



Как долго застройщик работает на рынке;



Сколько объектов было сдано;



История возведения объектов;



Наличие-отсутствие судебных исков против застройщика;



Финансовое состояние застройщика не на грани он банкротства. После того, как вы нашли ответ на эти вопросы, время посетить отдел продаж и проверить следующую документацию:



регистрационные документы компании;



лицензию на строительные работы с указанием целевого назначения;



правоустанавливающие документы на земельный участок;



договор генерального подряда;



разрешение на строительство дома именно на этом земельном участке;



проект застройки, одобренный органами архитектурно-строительного надзора и прочее.





Если вам трудно справиться с этой юридической волокитой самостоятельно, то можно обратиться к юристу, который специализируется на вопросах недвижимости. Информацию, вы получили от застройщика, изучите, проанализируйте и только тогда принимайте решение о вложении сбережений на покупку этой квартиры.



Время считать деньги



Когда все юридические проверки позади, переходим к уплате средств за квадратные метры. Сначала вы подписываете с застройщиком нотариально заверенный Предварительный договор купли-продажи недвижимости. А после этого уже непосредственно платите за квартиру.



Есть много вариантов покупки объекта. "Киевгорстроя" предлагает следующие способы оплаты:



1. 100% стоимости объекта недвижимости. Если вы сразу платите всю сумму за квартиру, то получите от застройщика скидку в размере до 25% от стоимости объекта.

2. Рассрочка на квартиру. В этом случае следует оплатить 30% -50% от стоимости объекта недвижимости. А остальные средства до конца строительства. Остаток делится равными частями на ежемесячные платежи с последней оплатой за месяц до запланированной даты ввода дома в эксплуатацию.

3. Ипотечное кредитование. Вы платите первый взнос за квартиру в размере от 30 до 50%. А остаток суммы берете в кредит. "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками в рамках проекта ипотечного кредитования. По условиям программы банки предоставляют кредит на льготных условиях на 1,5-3 года (в зависимости от условий договора кредитования) под низкий процент. Срок действия кредита до 20 лет. После операции у вас на руках должны остаться следующие бумаги:



Документы, подтверждающие полную оплату или оплату стартового взноса;



нотариально заверенный предварительный договор о купле-продаже недвижимости, заверенный застройщиком и покупателем (неотъемлемая часть договора — график платежей).



На финише



После ввода дома в эксплуатацию и присвоения почтового адреса, застройщик готовит технический паспорт на недвижимость. И завершающий этап: заключение нотариально заверенного Основного договора купли-продажи объекта недвижимости. В день подписания договора вы получаете также Акт приема-передачи квартиры. А после заключения договора на обслуживание с эксплуатирующей компанией, как полноправный владелец получите такие долгожданные ключи от квартиры своей мечты.