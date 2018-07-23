Почему стоит выбрать квартиру на первичном рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Какую квартиру купить — на вторичном рынке или в новостройке? Как выбрать застройщика, чтобы не остаться и без квартиры, и без денег. Куда обращаться? Несколько советов, которые вам пригодятся. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевгорстороя".
Преимущества новостройки.
Выбор квартиры в новостройке имеет дв весомых преимущества: во-первых, вы можете сделать все "под себя": сантехнику, трубы, радиаторы отопления и энергосберегающее оборудование, счетчики воды и тепла по последнему слову техники и тому подобное. Во-вторых, стоимость квадратного метра на первичном рынке дешевле, а значит, можно купить больше метраж за те же деньги. Особенно, если мы говорим о квартирах, строительство которых не завершено на момент сделки. Именно так думает большинство наших граждан, поэтому покупка квартиры на первичном рынке — очень популярный вариант среди украинцев. Но здесь есть риск наткнуться на мошенников. Объект может оказаться недостроенным вовремя или замороженным, поскольку его вообще не планировали сдавать в эксплуатацию. Поэтому, прежде чем заключать договор, проверьте документы застройщика, это поможет уберечь от покупки кота в мешке.
Под пристальным взглядом юриста
Прежде чем ставить свою подпись под договором о покупке недвижимости, следует уделить время проверке информации о застройщике.
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- Как долго застройщик работает на рынке;
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- Сколько объектов было сдано;
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- История возведения объектов;
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- Наличие-отсутствие судебных исков против застройщика;
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- Финансовое состояние застройщика не на грани он банкротства. После того, как вы нашли ответ на эти вопросы, время посетить отдел продаж и проверить следующую документацию:
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- регистрационные документы компании;
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- лицензию на строительные работы с указанием целевого назначения;
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- правоустанавливающие документы на земельный участок;
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- договор генерального подряда;
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- разрешение на строительство дома именно на этом земельном участке;
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- проект застройки, одобренный органами архитектурно-строительного надзора и прочее.
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Если вам трудно справиться с этой юридической волокитой самостоятельно, то можно обратиться к юристу, который специализируется на вопросах недвижимости. Информацию, вы получили от застройщика, изучите, проанализируйте и только тогда принимайте решение о вложении сбережений на покупку этой квартиры.
Время считать деньги
Когда все юридические проверки позади, переходим к уплате средств за квадратные метры. Сначала вы подписываете с застройщиком нотариально заверенный Предварительный договор купли-продажи недвижимости. А после этого уже непосредственно платите за квартиру.
Есть много вариантов покупки объекта. "Киевгорстроя" предлагает следующие способы оплаты:
1. 100% стоимости объекта недвижимости. Если вы сразу платите всю сумму за квартиру, то получите от застройщика скидку в размере до 25% от стоимости объекта.
2. Рассрочка на квартиру. В этом случае следует оплатить 30% -50% от стоимости объекта недвижимости. А остальные средства до конца строительства. Остаток делится равными частями на ежемесячные платежи с последней оплатой за месяц до запланированной даты ввода дома в эксплуатацию.
3. Ипотечное кредитование. Вы платите первый взнос за квартиру в размере от 30 до 50%. А остаток суммы берете в кредит. "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками в рамках проекта ипотечного кредитования. По условиям программы банки предоставляют кредит на льготных условиях на 1,5-3 года (в зависимости от условий договора кредитования) под низкий процент. Срок действия кредита до 20 лет. После операции у вас на руках должны остаться следующие бумаги:
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- Документы, подтверждающие полную оплату или оплату стартового взноса;
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- нотариально заверенный предварительный договор о купле-продаже недвижимости, заверенный застройщиком и покупателем (неотъемлемая часть договора — график платежей).
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На финише
После ввода дома в эксплуатацию и присвоения почтового адреса, застройщик готовит технический паспорт на недвижимость. И завершающий этап: заключение нотариально заверенного Основного договора купли-продажи объекта недвижимости. В день подписания договора вы получаете также Акт приема-передачи квартиры. А после заключения договора на обслуживание с эксплуатирующей компанией, как полноправный владелец получите такие долгожданные ключи от квартиры своей мечты.