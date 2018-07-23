Почему стоит выбрать квартиру на первичном рынке

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36751 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101361 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123438 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131019 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168641 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153163 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140947 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130440 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180947 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

9 марта, 15:14 • 18750 просмотра
Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

9 марта, 15:30 • 23076 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 28348 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 21816 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 25930 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146164 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180947 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188831 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199361 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256401 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168641 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107647 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111893 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113788 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113050 просмотра
Актуальное
Почему стоит выбрать квартиру на первичном рынке

Почему стоит выбрать квартиру на первичном рынке

Киев  •  УНН

 • 60021 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Какую квартиру купить — на вторичном рынке или в новостройке? Как выбрать застройщика, чтобы не остаться и без квартиры, и без денег. Куда обращаться? Несколько советов, которые вам пригодятся. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевгорстороя".

Преимущества новостройки.

Выбор квартиры в новостройке имеет дв весомых преимущества: во-первых, вы можете сделать все "под себя": сантехнику, трубы, радиаторы отопления и энергосберегающее оборудование, счетчики воды и тепла по последнему слову техники и тому подобное. Во-вторых, стоимость квадратного метра на первичном рынке дешевле, а значит, можно купить больше метраж за те же деньги. Особенно, если мы говорим о квартирах, строительство которых не завершено на момент сделки. Именно так думает большинство наших граждан, поэтому покупка квартиры на первичном рынке — очень популярный вариант среди украинцев. Но здесь есть риск наткнуться на мошенников. Объект может оказаться недостроенным вовремя или замороженным, поскольку его вообще не планировали сдавать в эксплуатацию. Поэтому, прежде чем заключать договор, проверьте документы застройщика, это поможет уберечь от покупки кота в мешке.

Под пристальным взглядом юриста

Прежде чем ставить свою подпись под договором о покупке недвижимости, следует уделить время проверке информации о застройщике.

  • Как долго застройщик работает на рынке;
  • Сколько объектов было сдано;
  • История возведения объектов;
  • Наличие-отсутствие судебных исков против застройщика;
  • Финансовое состояние застройщика не на грани он банкротства. После того, как вы нашли ответ на эти вопросы, время посетить отдел продаж и проверить следующую документацию:
  • регистрационные документы компании;
  • лицензию на строительные работы с указанием целевого назначения;
  • правоустанавливающие документы на земельный участок;
  • договор генерального подряда;
  • разрешение на строительство дома именно на этом земельном участке;
  • проект застройки, одобренный органами архитектурно-строительного надзора и прочее.


Если вам трудно справиться с этой юридической волокитой самостоятельно, то можно обратиться к юристу, который специализируется на вопросах недвижимости. Информацию, вы получили от застройщика, изучите, проанализируйте и только тогда принимайте решение о вложении сбережений на покупку этой квартиры.

Время считать деньги

Когда все юридические проверки позади, переходим к уплате средств за квадратные метры. Сначала вы подписываете с застройщиком нотариально заверенный Предварительный договор купли-продажи недвижимости. А после этого уже непосредственно платите за квартиру.

Есть много вариантов покупки объекта. "Киевгорстроя" предлагает следующие способы оплаты:

1. 100% стоимости объекта недвижимости. Если вы сразу платите всю сумму за квартиру, то получите от застройщика скидку в размере до 25% от стоимости объекта.
2. Рассрочка на квартиру. В этом случае следует оплатить 30% -50% от стоимости объекта недвижимости. А остальные средства до конца строительства. Остаток делится равными частями на ежемесячные платежи с последней оплатой за месяц до запланированной даты ввода дома в эксплуатацию.
3. Ипотечное кредитование. Вы платите первый взнос за квартиру в размере от 30 до 50%. А остаток суммы берете в кредит. "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками в рамках проекта ипотечного кредитования. По условиям программы банки предоставляют кредит на льготных условиях на 1,5-3 года (в зависимости от условий договора кредитования) под низкий процент. Срок действия кредита до 20 лет. После операции у вас на руках должны остаться следующие бумаги:

  • Документы, подтверждающие полную оплату или оплату стартового взноса;
  • нотариально заверенный предварительный договор о купле-продаже недвижимости, заверенный застройщиком и покупателем (неотъемлемая часть договора — график платежей).

На финише

После ввода дома в эксплуатацию и присвоения почтового адреса, застройщик готовит технический паспорт на недвижимость. И завершающий этап: заключение нотариально заверенного Основного договора купли-продажи объекта недвижимости. В день подписания договора вы получаете также Акт приема-передачи квартиры. А после заключения договора на обслуживание с эксплуатирующей компанией, как полноправный владелец получите такие долгожданные ключи от квартиры своей мечты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы