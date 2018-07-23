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Чому варто обрати квартиру на первинному ринку

Чому варто обрати квартиру на первинному ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Яку квартиру купити — на вторинному ринку чи в новобудові? Як обрати забудовника, щоби не залишитися і без квартири, і без грошей. Куди звертатися? Кілька порад які вам знадобляться. Про це УНН повідомили у прес-службі "Кихвміскбуду".

Переваги новобудови

Вибір квартири в новобудові має дві вагомі переваги: по-перше, ви можете зробити все "під себе": сантехніку, труби, радіатори опалення та енергозберігаюче обладнання, лічильники води й тепла за останнім словом техніки тощо. По-друге, вартість квадратного метра на первинному ринку дешевше, а отже, можна купити більший метраж за ті ж гроші. Особливо, якщо ми говоримо про квартири, будівництво яких не завершено на момент угоди. Саме так думає переважна більшість наших громадян, тому купівля квартири на первинному ринку – дуже популярний варіант серед українців. Але тут є ризик натрапити на шахраїв. Об’єкт може виявитися недобудованим вчасно або замороженим, оскільки його взагалі не планували здавати в експлуатацію. Тому, перш ніж укладати договір, перевірте документи забудовника, це допоможе вберегти від покупки кота в мішку

Під прискіпливим поглядом юриста

Перш ніж ставити свій підпис під договором про купівлю нерухомості, слід приділити час перевірці інформації про забудовника.

  • Як довго забудовник працює на ринку;
  • Скільки об’єктів було здано;
  • Історія зведення об’єктів;
  • Наявність-відсутність судових позовів проти забудовника;
  • Фінансовий стан забудовника чи не на межі він банкрутства. Після того, як ви знайшли відповідь на ці питання, час відвідати відділ продажу й перевірити таку документацію:
  • реєстраційні документи компанії;
  • ліцензію на будівельні роботи із зазначенням цільового призначення;
  • правовстановлюючі документи на земельну ділянку;
  • договір генерального підряду;
  • дозвіл на будівництво будинку саме на цій земельній ділянці;
  • проект забудови, схвалений органами архітектурно-будівельного нагляду та інше.

Якщо вам важко впоратися з цією юридичною тяганиною самостійно, то можна звернутися до юриста, що спеціалізується на питаннях нерухомості. Інформацію, що ви отримали від забудовника, вивчіть, проаналізуйте й тільки тоді приймайте рішення про вкладання заощаджень у купівлю цієї квартири.

Час рахувати гроші

Коли всі юридичні перевірки позаду, переходимо до сплати коштів за квадратні метри. Спочатку ви вкладаєте з забудовником нотаріально посвідчений Попередній договір купівлі-продажу нерухомості. А після цього вже безпосередньо сплачуєте за квартиру.

Є багато варіантів купівлі об’єкту. "Київміськбуд" пропонує такі способи оплати:

1.100% вартості об’єкту нерухомості. Якщо ви одразу сплачуєте всю суму за квартиру, то отримаєте від забудовника знижку в розмірі до 25% від вартості об’єкту.
2.Розстрочка на квартиру. У цьому випадку слід сплатити 30%–50% від вартості об’єкту нерухомості. А решту коштів до кінця будівництва. Залишок розділяється рівними частинами на щомісячні платежі з останньою оплатою за місяць до запланованої дати введення будинку в експлуатацію.
3.Іпотечне кредитування. Ви сплачуєте перший внесок за квартиру в розмірі від 30 до 50%. А залишок суми берете в кредит. "Київміськбуд" співпрацює з трьома банками в рамках проекту іпотечного кредитування. За умовами програми банки надають кредит на пільгових умовах на 1,5–3 роки (залежно від умов договору кредитування) під низький процент. Строк дії кредиту до 20 років. Після операції у вас на руках повинні залишитися такі папери:

  • Документи, що підтверджують повну оплату або сплату стартового внеску;
  • Нотаріально посвідчений попередній договір про купівлю-продаж нерухомості, завірений забудовником і покупцем (невід’ємна частина договору – графік платежів).

На фініші

Після введення будинку в експлуатацію та присвоєння поштової адреси, забудовник готує технічний паспорт на нерухомість. І завершальний етап: укладання нотаріально посвідченого Основного договору купівлі-продажу об’єкту нерухомості. У день підписання договору ви отримуєте також Акт прийому-передачі квартири. А після укладання договору на обслуговування з експлуатуючою компанією, як повноправний власник отримаєте такі довгоочікувані ключі від квартири своєї мрії.

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