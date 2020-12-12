Мужчине, который в центре Киева перекинул еврейскую ханукию, вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Мужчине, который в Киеве перекинул один из символов еврейской общины - ханукию, вручено подозрение. Об этом сообщил глава столичной полиции генерал Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Киеве.
"Личность правонарушителя оперативно установлено. Это - 36-летний местный житель. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Полиция жестко и мгновенно будет реагировать в рамках действующего законодательства на какие - либо проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам", - добавил глава столичной полиции генерал Андрей Крищенко.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.
Напомним, 10 декабря, поступило сообщение о том, что на Контрактовой площади неизвестный мужчина опрокинул подсвечник, который является одним из символов празднования Хануки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент совершения правонарушения. Также впоследствии видеозапись с комментариями обнаружили на странице пользователя в социальной сети.