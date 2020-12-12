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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65035 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 86765 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 148498 просмотра

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Мужчине, который в центре Киева перекинул еврейскую ханукию, вручили подозрение

Мужчине, который в центре Киева перекинул еврейскую ханукию, вручили подозрение

Киев  •  УНН

 • 15042 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Мужчине, который в Киеве перекинул один из символов еврейской общины - ханукию, вручено подозрение. Об этом сообщил глава столичной полиции генерал Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Киеве.

"Личность правонарушителя оперативно установлено. Это - 36-летний местный житель. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Полиция жестко и мгновенно будет реагировать в рамках действующего законодательства на какие - либо проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам", - добавил глава столичной полиции генерал Андрей Крищенко.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Напомним, 10 декабря, поступило сообщение о том, что на Контрактовой площади неизвестный мужчина опрокинул подсвечник, который является одним из символов празднования Хануки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент совершения правонарушения. Также впоследствии видеозапись с комментариями обнаружили на странице пользователя в социальной сети.

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