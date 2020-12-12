Чоловіку, який у центрі Києва перекинув єврейську ханукію, вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Чоловіку, який у Києві перекинув один із символів єврейської общини - ханукію, вручено підозру. Про це повідомив очільник столичної поліції генерал Андрій Крищенко, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Києві.
“Особу правопорушника оперативно встановлено. Це — 36-річний місцевий житель. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Поліція жорстко та миттєво реагуватиме в межах чинного законодавства на будь — які прояви порушень рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань або за іншими ознаками”, — додав очільник столичної поліції генерал Андрій Крищенко.
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, 10 грудня, надійшло повідомлення про те, що на Контрактовій площі невідомий чоловік перекинув підсвічник, який є одним із символів святкування Хануки.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент вчинення правопорушення. Також згодом відеозапис із коментарями виявили на сторінці користувача у соціальній мережі.