Мужчин, которые незаконно выехали из Украины, при возвращении привлекут к ответственности - Государственная пограничная служба
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Мужчины, которые каким-либо образом незаконно пересекли границу, будут привлекаться к ответственности в случае возвращения в Украину. Об этом сообщает в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.
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«Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующих пересечение границы для граждан Украины. Если же кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то они будут привлечены к ответственности. Это не означает, что если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избежит ответственности в соответствии с законодательством Украины», - отмечает Андрей Демченко.
Детали
Попытки незаконно пересечь границу продолжаются ежедневно. Государственная пограничная служба в день задерживает в среднем 30 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. Это чаще всего происходит на зеленом участке границы, особенно на границе с Румынией и Молдовой.
В сообщении также говорится о том, что все схемы незаконного выезда хорошо известны пограничникам и они успешно выявляют и не допускают попыток незаконного выезда из Украины.
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