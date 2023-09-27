Чоловіків, які незаконно виїхали з України, при поверненні притягнуть до відповідальності – Державна прикордонна служба

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«Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України. Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон, в подальшому, коли вони будуть повертатися, то вони будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона в подальшому уникне відповідальності відповідно до законодавства України»,- зазначає Андрій Демченко.

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Спроби незаконно перетнути кордон продовжуються щоденно. Державна прикордонна служба в день затримує в середньому 30 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Це найчастіше відбувається на зеленій ділянці кордону, особливо на кордоні з Румунією та Молдовою.

В повідомленні також йдеться про те, що всі схеми незаконного виїзду добре відомі прикордонникам і вони успішно виявляють та не допускають спроб незаконного виїзду з України.

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