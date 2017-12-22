Мужчины становят 11% пострадавших от гендерного насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Из среды всех зафиксированных случаев домашнего насилия 11% становят обращения от мужчин. Об этом сообщила во время пресс-конференции заместитель министра социальной политики Украины Наталия Федорович, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 1 декабря 2017 года в Украине зафиксировано 25 тыс. 557 случаев гендерного насилия. Из них в 11% случаев жертвами стали мужчины, а в 89% случаев - женщины. Больше всего обращений о насилии поступает от мужчин и женщин в возрасте от 24 до 49 лет", - сообщила она.
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Также по данным Минсоцполитики, 70% случаев гендерного насилия случается в семье, 30% составляет насилие вне семьи.
На изнасилование приходится по 0,4% случаев как по домашнему насилию, так и насилию вне семьи. На сексуальное насилие приходится 1,6% случаев соответственно.
Случаи физического насилия чаще происходят при домашнем насилии 25% против 7% - вне семьи.
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На экономическое насилие приходится 11% - в домашнем насилии и 7% - вне семьи.
Психологическое насилие также преобладает в домашнем насилии - 34% случаев, против 15% - в насилии вне семьи.
Также 0,1% гендерного насилия составляют принудительные браки.
При этом, 64% пострадавших не сообщают о случаях насилия.