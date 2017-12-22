Чоловіки становлять 11% постраждалих від гендерного насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. З-посеред усіх зафіксованих випадків домашнього насильства 11% становлять звернення від чоловіків. Про це повідомила під час прес-конференції заступниця міністра соціальної політики України Наталія Федорович, передає кореспондент УНН.
“Станом на 1 грудня 2017 року в Україні зафіксовано 25 тисяч 557 випадків гендерного насильства. Із них в 11% випадків жертвами стали чоловіки, а в 89% випадках — жінки. Найбільше звернень про насильство надходить від чоловіків та жінок у віці від 24 до 49 років”, — повідомила вона.
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Також за даними Мінсоцполітики, 70% випадків гендерного насильства трапляється у сім’ї, 30% складає насильство поза сім’єю.
На згвалтування припадає по 0,4% випадків як щодо домашнього насильства, так і насильства поза сім’єю. На сексуальне насильство припадає 1,6% випадків відповідно.
Випадки фізичного насильства частіше стаються при домашньому насильстві 25% проти 7% — поза сім’єю.
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На економічне насильство припадає 11% — у домашньому насильстві та 7% — поза сім’єю.
Психологічне насильство також переважає у домашньому насильстві — 34% випадків, проти 15% — у насильстві поза сім’єю.
Також 0,1% гендерного насильства складають примусові шлюби.
При цьому, 64% постраждали не повідомляють про випадки насильства.