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Мужчинам и женщинам на королевских скачках в Великобритании позволили меняться одеждой

Киев  •  УНН

 • 23353 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В этом году для посетителей королевских скачек в Великобритании расширили дресс-код - он все еще имеет строгие ограничения, однако женщины могут наряжаться в мужские костюмы и наоборот. Такое нововведение имеет целью создание комфортных условий для трансгендерных жокеев и посетителей, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

В 2019 году руководство стадиона Royal Ascot решило расширить правила дресс-кода для того, чтобы "всем было комфортно". Мужчины и женщины могут наряжаться по дресс-кодам друг друга, но следуя строгим требованиям.

Так, лицам, надевающим мужской дресс-код, необходимо иметь черный или серый костюм, жилет, галстук и цилиндр. Тем, кто надевает женский дресс-код, запрещено открывать плечи и колени.

По мнению первого трансгендерного жокея Великобритании Виктории Смит, это очень позитивные изменения.

"Я думаю, что скачки действительно становятся более чувствительными к различиям, поэтому можно приветствовать любые изменения, которые помогают в этом. Если кто-то считает себя женщиной, он имеет право носить костюм для леди, если он соответствует правилам", - сказала она.

Royal Ascot придерживается строгих правил одежды с начала XIX века. Традиция, как полагают, была основана По Бруммелем, близким другом принца-регента.

Однако в последние годы организаторы провели ряд изменений, чтобы привлечь более молодую, разнообразную аудиторию.

Напомним, Верховный суд США поддержал запрет Трампа служить в армии трансгендерам.

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