Мужчинам и женщинам на королевских скачках в Великобритании позволили меняться одеждой

КИЕВ. 5 марта. УНН. В этом году для посетителей королевских скачек в Великобритании расширили дресс-код - он все еще имеет строгие ограничения, однако женщины могут наряжаться в мужские костюмы и наоборот. Такое нововведение имеет целью создание комфортных условий для трансгендерных жокеев и посетителей, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.