Чоловікам та жінкам на королівських скачках у Британії дозволили мінятись одягом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Цього року для відвідувачів королівських скачок у Великій Британії розширили дрес-код - він все ще має суворі обмеження, проте жінки можуть вбиратись у чоловічі костюми і навпаки. Таке нововведення має на меті створення комфортних умов для трансгендерних жокеїв та відвідувачів, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
У 2019 році керівництво стадіону Royal Ascot вирішило розширити правила дрес-коду для того, щоб "всім було комфортніше". Чоловіки та жінки можуть вбиратись за дрес-кодами одне одного, але слідуючи суворим вимогам.
Так, особам, що вдягають чоловічий дрес-код, необхідно мати чорний або сірий костюм, жилетку, краватку і циліндр. Тим, що вдягають жіночий дрес-код, заборонено відкривати плечі та коліна.
На думку першого трансгендерного жокея Британії Вікторії Сміт, це дуже позитивні зміни.
"Я думаю, що скачки дійсно стають більш чутливими до відмінностей, тож можна вітати будь-які зміни, які допомагають у цьому. Якщо хтось вважає себе жінкою, він має право носити костюм для леді, якщо він відповідає правилам", - сказала вона.
Royal Ascot дотримується суворих правил одягу з початку ХІХ століття. Традиція, як вважають, була започаткована Бо Бруммелем, близьким другом принца-регента.
Проте в останні роки організатори провели ряд змін, щоб залучити молодшу, різноманітнішу аудиторію.
Нагадаємо, Верховний суд США підтримав заборону Трампа служити в армії трансгендерам.