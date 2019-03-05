Чоловікам та жінкам на королівських скачках у Британії дозволили мінятись одягом

КИЇВ. 5 березня. УНН. Цього року для відвідувачів королівських скачок у Великій Британії розширили дрес-код - він все ще має суворі обмеження, проте жінки можуть вбиратись у чоловічі костюми і навпаки. Таке нововведення має на меті створення комфортних умов для трансгендерних жокеїв та відвідувачів, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.