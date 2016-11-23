Мужчину осудили в США за попытки купить ракеты для Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Суд в США подтвердил обвинения прокуроров в отношении американского гражданина иранского происхождения в его попытке купить ракеты типа "земля-воздух" для отправки в Иран, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Как сообщило министерство юстиции, Мангеттенський суд присяжных признал виновным Резу Оланджиана по четырем пунктам, в частности, в сговоре с целью приобретения и передачи зенитных ракет. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы. Сторона защиты планирует апелляцию.
Р.Оланджиана арестован в Эстонии в 2012 году, а затем экстрадирован в США.
По словам прокуроров, человек встречался в Украине с американским информатором, рассказывая ему о своих планах переправить ракеты и другие комплектующие в Иран. Законодательство США запрещает передачу таких технологий.
Пять лет назад Р.Оланджиан уже пытался купить и переправить около 100 ракет в Иран.