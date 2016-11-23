Чоловіка засудили у США через спроби купити ракети для Ірану

Як повідомило міністерство юстиції, Мангеттенський суд присяжних визнав винним Резу Оланджіана за чотирма пунктами, зокрема, у змові з метою придбання і передачі зенітних ракет. Чоловікові може загрожувати до 25 років позбавлення волі. Сторона захисту планує апеляцію.

Р.Оланджіана заарештували в Естонії у 2012 році, а потім екстрадували до США.

За словами прокурорів, чоловік зустрічався в Україні з американським інформатором, розповідаючи йому про свої плани переправити ракети та інші комплектуючі до Ірану. Законодавство США забороняє передачу таких технологій.

П’ять років тому Р.Оланджіан вже намагався купити і переправити близько 100 ракет до Ірану.