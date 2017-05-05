Мужчину с пенсионным удостоверением "ЛНР" задержали на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили недействительные документы, которые выдает оккупационная власть на территории Луганской области Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
При оформлении гражданина Украины, который направлялся в неподконтрольной территории пешком, пограничным нарядом обнаружено пенсионное удостоверение так называемой "ЛНР".
Гражданина передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов для проведения фильтрационных мероприятий.
Как сообщал УНН, экс-нардепу из Донецкой области сообщили подозрение в организации псевдореферендуму.
Кроме того, двое граждан Украины будут судить за участие в террористической организации.