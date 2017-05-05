Чоловіка з пенсійним посвідченням "ЛНР" затримали на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське” прикордонники Краматорського загону виявили недійсні документи, які видає окупаційна влада на території Луганської області України. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Під час оформлення громадянина України, який прямував до непідконтрольної території пішки, прикордонним нарядом виявлено пенсійне посвідчення так званої “ЛНР”.
Громадянина передано співробітникам компетентних правоохоронних органів для проведення фільтраційних заходів.
Як повідомляв УНН, екс-нардепу з Донеччини повідомили підозру в організації псевдореферендуму.
Крім того, двох громадян України судитимуть за участь у терористичній організації.